Нафтопровід «Дружба» відновив роботу після атаки українських дронів, — МЗС Угорщини

Ілюстраційне фото фото: getty imagesМЗС Угорщини заявило, що нафтопровід «Дружба» відновив роботу. Ілюстраційне фото фото: getty images

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто повідомив, що 19 серпня запрацював знову нафтопровід «Дружба», який раніше повністю зупинив роботу через удари українських безпілотників.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За словами очільника МЗС, постачання нафти до Угорщини вже відновлено. Окремо він подякував заступнику міністра енергетики Росії Павлу Сорокіну за сприяння в цьому процесі.

«Ми сподіваємося, що Україна більше не атакуватиме нафтопровід, адже він має критичне значення для енергопостачання нашої країни. Ця війна не є нашою — не втягайте нас у неї», — заявив Петер Сіярто.

У понеділок, 18 серпня, підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України у взаємодії з іншими силами оборони завдали удару по нафтоперекачувальній станції «Нікольське» в Тамбовській області Росії. Унаслідок атаки на об’єкті спалахнула пожежа, що призвело до зупинки перекачування нафти магістральним нафтопроводом «Дружба».

Нагадаємо, з січня 2025 року Україна припинила транзит російської нафти через нафтопровід «Дружба» по своїй території.

Раніше повідомлялось, що угорська енергетична компанія Mol розглядає український нафтопровід «Одеса — Броди». Підключення до цієї інфраструктури дозволило б Угорщині зменшити залежність від російської нафти, однак проєкт пов’язаний із серйозними ризиками та потребує значних інвестицій.

