Нафтопровід «Дружба» відновив роботу після атаки українських дронів, — МЗС Угорщини
-
- Даріна Мельничук
-
•
-
11:22, 20 серпня, 2025
-
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто повідомив, що 19 серпня запрацював знову нафтопровід «Дружба», який раніше повністю зупинив роботу через удари українських безпілотників.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
За словами очільника МЗС, постачання нафти до Угорщини вже відновлено. Окремо він подякував заступнику міністра енергетики Росії Павлу Сорокіну за сприяння в цьому процесі.
«Ми сподіваємося, що Україна більше не атакуватиме нафтопровід, адже він має критичне значення для енергопостачання нашої країни. Ця війна не є нашою — не втягайте нас у неї», — заявив Петер Сіярто.
У понеділок, 18 серпня, підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України у взаємодії з іншими силами оборони завдали удару по нафтоперекачувальній станції «Нікольське» в Тамбовській області Росії. Унаслідок атаки на об’єкті спалахнула пожежа, що призвело до зупинки перекачування нафти магістральним нафтопроводом «Дружба».
Нагадаємо, з січня 2025 року Україна припинила транзит російської нафти через нафтопровід «Дружба» по своїй території.
Раніше повідомлялось, що угорська енергетична компанія Mol розглядає український нафтопровід «Одеса — Броди». Підключення до цієї інфраструктури дозволило б Угорщині зменшити залежність від російської нафти, однак проєкт пов’язаний із серйозними ризиками та потребує значних інвестицій.
Останні новини про: Угорщина
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.