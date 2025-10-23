Нехай без крові, — «Мадяр» закликав Угорщину мирно повернутися на європейський шлях
21:41, 23 жовтня, 2025
Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді, відомий під позивним «Мадяр», звернувся до угорців із закликом звільнитися від російського впливу мирним шляхом.
Такий допис він зробив у четвер, 23 жовтня, коли в Угорщині проходять багатотисячні мітинги, присвячені річниці революції 1956 року. Багато хто розглядає ці демонстрації, як початок передвиборчої кампанії в країні.
— 69 років тому історична Батьківщина мого Батька Йосипа Бровді сміливо сказала червоній диктатурі «Ruszkik haza» («Росіяни, геть додому!», — прим.). Народе Угорщини! Я знаю, Ви сьогодні збираєтеся разом, і будуть виголошені альтернативні існуючим бачення. Очевидно, сьогодні почнеться передвиборча гонитва в Угорщині. То ж нехай без крові! А за Тисою нарешті зʼявиться Мадяр, для усіх Мадярів Мадяр, — написав Роберт Бровді.
Ймовірно Роберт Бровді натякнув на головного конкурента Орбана на майбутніх виборах — Петера Мадяра, який є лідером опозиційної партії «Тиса» і підтримує Україну.
І в той же час він зазначив, що особисто поза політикою.
— Поза політикою. І угорською і українською. На полі бою, у боротьбі з окупантом, — написав «Мадяр».
Раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський побажав успіхів командувачу Сил безпілотних систем України Роберту «Мадяру» Бровді повністю вивести з ладу нафтопровід «Дружба».
