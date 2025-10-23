Нехай без крові, — «Мадяр» закликав Угорщину мирно повернутися на європейський шлях

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді, відомий під позивним «Мадяр», звернувся до угорців із закликом звільнитися від російського впливу мирним шляхом.

Такий допис він зробив у четвер, 23 жовтня, коли в Угорщині проходять багатотисячні мітинги, присвячені річниці революції 1956 року. Багато хто розглядає ці демонстрації, як початок передвиборчої кампанії в країні.

— 69 років тому історична Батьківщина мого Батька Йосипа Бровді сміливо сказала червоній диктатурі «Ruszkik haza» («Росіяни, геть додому!», — прим.). Народе Угорщини! Я знаю, Ви сьогодні збираєтеся разом, і будуть виголошені альтернативні існуючим бачення. Очевидно, сьогодні почнеться передвиборча гонитва в Угорщині. То ж нехай без крові! А за Тисою нарешті зʼявиться Мадяр, для усіх Мадярів Мадяр, — написав Роберт Бровді.

Написи «Росіяни, геть додому!» в Угорщині. Архівні фото від 23.10.1956

Ймовірно Роберт Бровді натякнув на головного конкурента Орбана на майбутніх виборах — Петера Мадяра, який є лідером опозиційної партії «Тиса» і підтримує Україну.

І в той же час він зазначив, що особисто поза політикою.

— Поза політикою. І угорською і українською. На полі бою, у боротьбі з окупантом, — написав «Мадяр».

