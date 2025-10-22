  • четвер

Очільник МЗС Польщі побажав «Мадяру» успіхів «нарешті добити» нафтопровід «Дружба»

Очільник МЗС Польщі побажав «Мадяру» успіхів «нарешті добити» нафтопровід «Дружба». Фото: PAP/Vladyslav MusiienkoОчільник МЗС Польщі побажав «Мадяру» успіхів «нарешті добити» нафтопровід «Дружба». Фото: PAP/Vladyslav Musiienko

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський побажав успіхів командувачу Сил безпілотних систем України Роберту «Мадяру» Бровді повністю вивести з ладу нафтопровід «Дружба».

Про це він заявив у своєму дописі у соцмережі X під час онлайн-суперечки з очільником МЗС Угорщини Петером Сіятро.

Усе розпочалася з того, що Петер Сіярто розкритикував Сікорського за його заяви про можливість примусово посадити літак із Володимиром Путіним, якщо російський президент все ж вирішить відвідати Будапешт для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Також угорський міністр дорікнув Варшаві через рішення польського суду, який відмовив у видачі підозрюваного у підриві газопроводу «Північний потік-2».

У відповідь Сікорський наголосив, що «пишається незалежністю польського правосуддя». У підсумку в своєму дописі він побажав успіхів Роберту Бровді у спробах «вивести з ладу» нафтопровід «Дружба».

— Петере, я пишаюся польським судом, який постановив, що саботаж проти загарбника не є злочином. Ба більше, я сподіваюся, що вашому хороброму співвітчизнику, майору «Мадяру», нарешті вдасться вивести з ладу нафтопровід, який живить військову машину Путіна, і ви отримуватимете свою нафту через Хорватію, — написав він

Контекст

Нафтопровід «Дружба» знаходиться у епіцентр скандалів вже протягом довгого періоду часу.

Особливо перепалки загострилися від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Попри європейські санкції, південна гілка «Дружби» продовжує качати нафту до Угорщини та Словаччини. Найбільші прибутки від цього отримує саме угорська компанія MOL. При цьому Будапешт блокує спроби ЄС посилити енергетичні санкції проти Росії.

Через це нафтопровід неодноразово ставав мішенню атак.

Так 18 серпня, підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України у взаємодії з іншими силами оборони завдали удару по нафтоперекачувальній станції «Нікольське» в Тамбовській області Росії. Унаслідок атаки на об’єкті спалахнула пожежа, що призвело до зупинки перекачування нафти магістральним нафтопроводом «Дружба». Проте згодом подача палива і газу поновилася.

Через декілька днів, а саме 21 серпня, Сили оборони України вдарили по найбільшій нафтоперекачувальній станції «Унеча» в Брянській області РФ. У відповідь на це очільник МЗС Угорщини заявив, що «це чергова атака на енергетичну безпеку Угорщини» та вимагав від України «не втягувати Угорщину у війну». Він також згодом повідомив про заборону в’їзду в країну командувачу Сил безпілотних систем ЗСУ та етнічному угорцю Роберт Бровді, відомого під позивним «Мадяр». Саме він взяв на себе відповідальність за удари по нафтопроводу. У відповідь, «Мадяр» жорстко відреагував на заяву Петера Сіярто.

новини

