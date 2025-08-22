Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Угорщина знову повідомила про призупинку постачання російської нафти трубопровідом «Дружба»

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто . Фото: профіль Петера Сійярто в FacebookМіністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто . Фото: профіль Петера Сійярто в Facebook

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто повідомив, що постачання російської нафти трубопроводом «Дружба» знову призупинили через нічну атаку.

Про це він написав у Facebook.

У п'ятницю, 22 серпня, Сійярто заявив, що вночі Угорщина знову отримала повідомлення про удар по нафтопроводу «Дружба» на російсько-білоруському кордоні.

— Вночі отримали звістку, що нафтопровід Дружба на російсько-білоруському кордоні неодноразово атакували — втретє за короткий проміжок часу. Перевезення сирої нафти до Угорщини знову припинено! Це чергова атака на енергетичну безпеку нашої країни. Ще одна спроба втягнути нас у війну! — заявив МЗС Угорщини.

Він також зазначив, що країна «продовжуватиме підтримувати мирні зусилля та захищати національні інтереси всіма силами».

Нагадаємо, у ніч з четверга на п'ятницю, 21 серпня, Сили оборони завдали удару дронами по російській нафтоперекачувальній станції «Унеча» в Брянській області. Ця станція є найбільшим вузлом нафтопроводу «Дружба».

Раніше, 19 серпня, МЗС Угорщини повідомив, що запрацював знову нафтопровід «Дружба», який раніше повністю зупинив роботу через удари українських безпілотників. Тоді Петер Сіярто заявив українській стороні, що «ця війна не ж нашою — не втягайте нас у неї».

