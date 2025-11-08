  • субота

Клуб

США на рік звільнили Угорщину від санкцій за використання російської нафти й газу

Зустріч лідерів Угорщини та США Віктора Орбана з Дональдом Трампом 7 листопада. Фото: Aaron Schwartz, EPAЗустріч лідерів Угорщини та США Віктора Орбана з Дональдом Трампом 7 листопада. Фото: Aaron Schwartz, EPA

Сполучені Штати звільнили Угорщину від санкцій за використання російських нафти й газу.

Таке рішення було ухвалено після зустрічі лідерів Угорщини та США Віктора Орбана з Дональдом Трампом 7 листопада, повідомило агентство Reuters.

Як відомо, у жовтні адміністрація президента США Дональда Трампа оголосила про новий пакет санкцій проти двох найбільших російських нафтових компаній — «Роснефті» та «Лукойлу». Це створювало ризик поширення обмежень на країни, які купують у них нафту.

На зустрічі із Трампом Орбан наголосив, що для Будапешта використання російської нафти й газу є життєво необхідним, зважаючи на відсутність виходу до моря та обмежені альтернативи постачання.

Із посиланням на неназваного чиновника Білого дому пише, що звільнення від санкцій діятиме рік Reuters. За це Угорщина зобовʼязалась купувати скраплений природний газ зі США за контрактами на суму майже $600 мільйонів.

Раніше повідомлялось, що угорські спецслужби, ймовірно, роками проводили шпигунську діяльність у Брюсселі та намагалися завербувати посадовців Європейського Союзу.

Реклама

