Клуб

Угорщина ймовірно роками шпигувала за структурами ЄС, — розслідування медіа

Віктор Орбан. Фото: Getty ImagesВіктор Орбан. Фото: Getty Images

Угорські спецслужби, ймовірно, роками проводили шпигунську діяльність у Брюсселі та намагалися завербувати посадовців Європейського Союзу.

Про це йдеться у спільному розслідуванні німецького Spiegel, бельгійського De Tijd та угорського медіа Direkt36.

Так, за даними журналістів, одним із агентів був певний чоловік, якого у тексті позначають як «В.». Він у 2015–2017 роках працював у Брюсселі під дипломатичним прикриттям. «В.» обіймав посаду у відділі з питань політики згуртованості посольства Угорщини при ЄС, яким тоді керував Олівер Варгеї — нинішній єврокомісар.

Під час перебування у Брюсселі «В.» намагався встановити дружні стосунки з посадовцями Єврокомісії, зокрема — завербувати одного з них. За словами єврочиновника, угорець цікавився не лише робочими питаннями, а й чутками та неформальною інформацією з кулуарів ЄС. Він дуже хотів протиснути більше угорців на важливі посади в ЄС. Згодом «В.» навіть запропонував високопосадовцю гроші, проте отримав відмову.

Розслідувачі припускають, що тиск з боку уряду Віктора Орбана щодо результатів розвідки міг призвести до викриття агента у 2017 році. Угорські шпигуни дедалі частіше передавали інформацію незахищеними каналами, а співробітники ЄС повідомляли про підозрілі спроби вербування.

Попри провал операції, кар’єра «В.», схоже, не постраждала. Торік він опублікував статтю у журналі угорської військової розвідки, де фігурує як підполковник і співробітник Інформаційного бюро — зовнішньої спецслужби Угорщини.

Журналісти також дізналися імена ще двох осіб, які в той самий період активно намагалися встановити контакти з представниками інституцій ЄС.

Раніше, у грудні, De Tijd і Direkt36 повідомляли, що угорські агенти стежили за слідчими Європейського управління з боротьби з шахрайством (OLAF). Цікаво, що саме ці чиновники мали розслідували можливу корупцію у компанії, що належить зятю Віктора Орбана.

Варто наголосити, що Угорщина є частиною спільної розвідувальної мережі ЄС, а тому союзні держави зазвичай утримуються від шпигування одна за одною.

Нагадаємо, раніше, 6 жовтня, з ініціативи партій «Ліві» та платформи «Патріоти за Україну» Віктора Орбана у Європарламенті пройшли дебати щодо вотуму недовіри комісії на чолі з фон дер Ляєн.

