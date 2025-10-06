Ініціатива Орбана: Європарламент обговорить вотум недовіри комісії на чолі з фон дер Ляєн

Віктор Орбан та Урсула фон дер Ляєн. Фото: GettyImagеs

У понеділок, 6 жовтня, у Страсбурзі пройдуть дебати Європейського парламенту щодо оголошення вотуму недовіри чинному складу Європейської комісії на чолі з президенткою Урсулою фон дер Ляєн.

Як повідомляє «Європейська правда», ініціаторами процедури стали депутатські групи «Ліві» та «Патріоти за Європу», до яких входить і угорська партія прем’єра Віктора Орбана.

Дебати щодо імпічменту Єврокомісії розпочнуться 6 жовтня о 18:00 за київським часом, одразу після відкриття засідання сесії. А остаточне голосування щодо вотуму недовіри заплановано на четвер, 9 жовтня, о 13:00.

Варто зазначити, що обидві політичні групи подали окремі резолюції, тому голосування відбудеться двічі.

У своєму зверненні група «Ліві» звинувачує Урсулу фон дер Ляєн у втраті довіри Європарламенту через, як зазначено в документі, «невиконання зобов’язань щодо прозорості, підзвітності та дотримання міжнародного права».

Натомість «Патріоти за Європу», політична сила, сформована під егідою Орбана, заявляють, що «Євросоюз сьогодні слабкіший, ніж будь-коли» через провали Єврокомісії у вирішенні ключових проблем регіону — економічного та соціального занепаду, кризи безпеки, дефіциту прозорості в ухваленні рішень і обмеження свободи слова.

Обидві групи також критикують нещодавно укладені торговельні угоди ЄС із державами МЕРКОСУР та Сполученими Штатами, вважаючи їх шкідливими для європейських фермерів і промисловості.

Для подання вотуму недовіри потрібно зібрати щонайменше 72 підписи євродепутатів. Водночас, щоб Європейська комісія була відправлена у відставку, необхідно отримати підтримку двох третин голосів від числа тих, хто голосує, і ця кількість має становити більшість усіх членів Європарламенту.

Якщо вотум недовіри буде ухвалено, Єврокомісія на чолі з Урсулою фон дер Ляєн буде змушена скласти повноваження достроково.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що Будапешт судиться з ЄС через використання російських активів для допомоги Україні.