Будапешт судиться з ЄС через використання російських активів для допомоги Україні

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: Associated PressПремʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: Associated Press

Уряд Угорщини звернувся до Суду Європейського Союзу з позовом проти Ради ЄС. Будапешт оскаржує рішення про спрямування доходів від заморожених російських активів на фінансування військової допомоги Україні.

Згідно з матеріалами Суду ЄС, Угорщина вимагає скасувати два рішення про передачу доходів від заморожених російських активів на фінансування військової допомоги Україні через Європейський фонд миру.

Європейський фонд миру створили у 2023 році для підтримки спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС, зокрема на військові та оборонні потреби. Через цю установу ЄС фінансує допомогу Україні, Молдові, Боснії і Герцеговині, а також компенсує країнам-членам витрати на таку підтримку.

Так Угорщина вимагає скасувати рішення Ради ЄС від 21 травня 2024 року, яким визначено використання заморожених російських активів для фінансування військової допомоги Україні. Тоді Угорщина утрималась від голосування.

Крім того, Будапешт вимагає визнати недійсним рішення Європейського фонду миру від березня 2025 року, яким кошти від російських активів також спрямували на військову підтримку Збройних сил України.

Угорщина наголошує, що її позиція «утриматися» під час голосування не означала фактичної підтримки рішення, і тому країна не визнає правомірним використання цих коштів на користь України.

Позов Угорщина подала у липні 2025 року, а 25 серпня Суд ЄС офіційно прийняв його до розгляду.

Нагадаємо, у травні Національні збори Угорщини ухвалили рішення про вихід країни з Міжнародного кримінального суду (МКС), скасувавши дію Римського статуту після 23 років.

