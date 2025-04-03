  • четвер

    3 квітня, 2025

  • 14.9°
    Легкий дощ

    Миколаїв

  • 3 квітня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 14.9° Легкий дощ

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Угорщина заявила про вихід із Міжнародного кримінального суду

Штаб-квартира МКС у Гаазі, Нідерланди. Фото: Getty ImagesШтаб-квартира МКС у Гаазі, Нідерланди. Фото: Getty Images

Угорщина виходить зі складу членів Міжнародного кримінального суду (МКС). Відповідну заяву зробив керівник апарату угорського прем’єр-міністра Гергей Гуяш.

Про це повідомляє видання Telex.

Гергей Гуяш зазначив, що процедуру виходу буде розпочато в четвер відповідно до конституційних та міжнародно-правових норм.

За його совами, Міжнародний кримінальний суд «був гідною ініціативою», але останнім часом «він перетворився на політичний орган»,  а обвинувальний акт проти прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу «є найсумнішим прикладом цього».

«Уряд вважає все це неприйнятним, тому ухвалив рішення не брати участь у роботі Міжнародного кримінального суду»,  — додав він.

Міжнародний кримінальний суд (МКС) — це постійний судовий орган, створений для розгляду справ про найтяжчі міжнародні злочини, зокрема геноцид, воєнні злочини, злочини проти людяності та агресію. Він заснований Римським статутом, який був ухвалений у 1998 році, а почав діяти з 2002 року. Суд розташований у Гаазі, Нідерланди, і діє як незалежна організація, окремо від ООН.

Нагадаємо, що Україна стала 125-ю державою-учасницею Римського статуту Міжнародного кримінального суду (МКС). Від 1 січня 2025 року вона отримує такі ж права, як інші держави, тобто стає повноцінним членом цього суду. Зокрема, може брати участь у виборах, пропонувати поправки тощо.

Також з 1 лютого 2025 року у Вірменії набув чинності Римський статут, що означає офіційне приєднання країни до Міжнародного кримінального суду.

Останні новини про: Суд

Підлітку на Первомайщині росіяни платили за підпал трансформаторів обленерго: суд покарав його умовно
У Миколаєві обрали нового голову Інгульського районного суду
Вища рада правосуддя відправила у відставку суддю Господарського суду Миколаївщини
Реклама

Читайте також:

новини

Мільйонні заощадження та кредити: що у деклараціях голів адміністрацій районів Миколаєва за 2024 рік

Юлія Бойченко
новини

Миколаївська ОВА планує витратити майже ₴615 млн на реконструкцію обласної дитячої лікарні

Аліса Мелік-Адамян
новини

У березні середні ціни на новобудови в Миколаївській та Одеській областях знизилися

Світлана Іванченко
новини

Прокуратура через суд вимагає відбудувати історичну «Дачу Кудрявцева» у Миколаєві, де тепер ресторан з басейном

Катерина Середа
новини

У «Казці» обсипалася мозаїка басейну навколо корабля «Буян» після ремонту за ₴6 млн

Аліна Квітко

Останні новини про: Суд

Вища рада правосуддя відправила у відставку суддю Господарського суду Миколаївщини
У Миколаєві обрали нового голову Інгульського районного суду
Підлітку на Первомайщині росіяни платили за підпал трансформаторів обленерго: суд покарав його умовно

Росія атакувала дронами три громади Миколаївщини: пошкоджено будинок і адміністративну будівлю

Пʼять разів горіла суха трава на Миколаївщині за добу

2 години тому

Вища рада правосуддя відправила у відставку суддю Господарського суду Миколаївщини

Альона Коханчук

Головне сьогодні