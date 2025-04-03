Угорщина заявила про вихід із Міжнародного кримінального суду

Штаб-квартира МКС у Гаазі, Нідерланди. Фото: Getty Images

Угорщина виходить зі складу членів Міжнародного кримінального суду (МКС). Відповідну заяву зробив керівник апарату угорського прем’єр-міністра Гергей Гуяш.

Про це повідомляє видання Telex.

Гергей Гуяш зазначив, що процедуру виходу буде розпочато в четвер відповідно до конституційних та міжнародно-правових норм.

За його совами, Міжнародний кримінальний суд «був гідною ініціативою», але останнім часом «він перетворився на політичний орган», а обвинувальний акт проти прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу «є найсумнішим прикладом цього».

«Уряд вважає все це неприйнятним, тому ухвалив рішення не брати участь у роботі Міжнародного кримінального суду», — додав він.

Міжнародний кримінальний суд (МКС) — це постійний судовий орган, створений для розгляду справ про найтяжчі міжнародні злочини, зокрема геноцид, воєнні злочини, злочини проти людяності та агресію. Він заснований Римським статутом, який був ухвалений у 1998 році, а почав діяти з 2002 року. Суд розташований у Гаазі, Нідерланди, і діє як незалежна організація, окремо від ООН.

Нагадаємо, що Україна стала 125-ю державою-учасницею Римського статуту Міжнародного кримінального суду (МКС). Від 1 січня 2025 року вона отримує такі ж права, як інші держави, тобто стає повноцінним членом цього суду. Зокрема, може брати участь у виборах, пропонувати поправки тощо.

Також з 1 лютого 2025 року у Вірменії набув чинності Римський статут, що означає офіційне приєднання країни до Міжнародного кримінального суду.