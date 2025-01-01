  • середа

    1 січня, 2025

  • Ясне небо

    Миколаїв

  • 1 січня , 2025 середа

  • Миколаїв • Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Україна стала повноправною учасницею Римського статуту МКС

Україна стала 125-ю державою-учасницею Римського статуту Міжнародного кримінального суду (МКС). Від 1 січня 2025 року вона отримує такі ж права, як інші держави, тобто стає повноцінним членом цього суду. Зокрема, може брати участь у виборах, пропонувати поправки тощо.

Як повідомив «Укрінформ», у будівлі суду серед стягів держав-учасниць МКС встановили і синьо-жовтий український прапор.

«Україна офіційно стає 125-ю державою-учасницею Міжнародного кримінального суду 1 січня 2025 року. Це означає, що тепер вона є повноправною державою-учасницею цього міжнародного договору та має всі права й обов’язки, закріплені за державами-учасницями. Найважливішим серед них є право голосувати при затвердженні бюджету, ухваленні змін, поправок до Римського статуту, при виборі суддів, майбутнього прокурора та його заступників, що певною мірою допомагає формувати майбутнє міжнародного кримінального права», — сказав речник МКС Фаді ель-Абдалла.

Ставши повноправним членом Римського статуту МКС, Україна отримала можливість брати участь в Асамблеї держав-учасниць МКС, виносити питання на її розгляд, голосувати за розподіл бюджету МКС, брати участь у виборах суддів та інших виборних осіб, зокрема прокурора МКС, впливати на пріоритети МКС та розробку змін до Римського статуту.

У грудні 2026 року Асамблея держав-учасниць обиратиме нових суддів. Україна зможе висувати свого кандидата і голосувати за інших.

Повноцінна участь України у МКС спростить доступ українцям, які постраждали від російських злочинів, до спеціального Цільового фонду МКС для потерпілих.

Нагадаємо, міжнародний кримінальний суд 17 березня 2024 року видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої з прав дітей Марії Львової-Бєлової.

Останні новини про: Міжнародний кримінальний суд

Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Шойгу та Герасимова
Міжнародний кримінальний суд відклав видачу ордерів на арешт премʼєра та міністра оборони Ізраїлю
МКС видав ордер на арешт прем'єра та ексміністра оборони Ізраїлю
Реклама

Читайте також:

новини

Мир не може настати за принципом «почнімо з чистого аркуша». Зеленський привітав українців з 2025 роком

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Кіма з’явиться радник з питань взаємодії з військовими та обміну полоненими

Аліна Квітко
новини

Кім розказав про підтримку миколаївського баскетболу та плани виходу у Суперлігу

Володимир Коваль
новини

У Миколаєві відбулась премʼєра танцювального шоу «Чікаго»

Володимир Коваль
новини

«Фінансування немає, але ми боремося», — Кім про будівництво мікрорайону для переселенців у Первомайську

Юлія Бойченко

Останні новини про: Міжнародний кримінальний суд

МКС видав ордер на арешт прем'єра та ексміністра оборони Ізраїлю
Міжнародний кримінальний суд відклав видачу ордерів на арешт премʼєра та міністра оборони Ізраїлю
Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Шойгу та Герасимова

Звалище історії. Де сьогодні Миколаїв зберігає знесені памʼятники Леніна, Суворова і Потьомкіна?

Аліса Мелік-Адамян

Запускали салюти у новорічну ніч: поліція Миколаєва розшукує причетних

Росіяни атакували Херсон — загинув волонтер

З 1 січня Україна зупинила транспортування російського газу