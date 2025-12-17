 Імпорт російського газу в ЄС планують зупинити до кінця 2027 року

  • середа

    17 грудня, 2025

  • 5.8°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 17 грудня , 2025 середа

  • Миколаїв • 5.8° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Європарламент схвалив план повної відмови від російського газу

Імпорт російського газу в ЄС планують зупинити до кінця 2027 року. Фото: ukrinform.uaІмпорт російського газу в ЄС планують зупинити до кінця 2027 року. Фото: ukrinform.ua

Європейський парламент схвалив план Євросоюзу, який передбачає поступове скорочення імпорту російського газу та повну відмову від нього до кінця 2027 року.

Про це йдеться на сайті Європейського парламенту.

За відповідне рішення проголосували 500 депутатів, проти висловилися 120, ще 32 утрималися. Далі документ має затвердити Рада ЄС. Очікується, що це станеться на початку наступного року.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

План передбачає, що імпорт російського скрапленого природного газу в країни ЄС заборонять із початку 2026 року після набуття законом чинності. Постачання російського газу трубопроводами мають припинити поступово до 30 вересня 2027 року.

Також нові правила вводять штрафи для компаній, які порушуватимуть заборону. Конкретні санкції визначатимуть країни Євросоюзу.

Під час обговорення депутати наполягали й на повній забороні імпорту російської нафти. Єврокомісія пообіцяла подати відповідний законопроєкт на початку 2026 року, щоб заборона почала діяти якомога швидше, але не пізніше кінця 2027 року.

Окремо в Європарламенті вимагали жорсткіших умов для можливого тимчасового скасування заборони у разі енергетичної кризи. Також планують посилити контроль, щоб уникнути обходу правил: компанії зобов’яжуть надавати митникам детальну інформацію про країну походження газу перед його імпортом або зберіганням.

Нагадаємо, що у 19-му пакеті санкцій Європейського Союзу проти Російської Федерації затверджено заборону на імпорт російського зрідженого природного газу.

Останні новини про: Війна в Україні

Путін заявив про намір продовжувати війну в Україні, якщо не буде «розмови по суті»
Рятувальники показали, як розміновують сільгоспполя на Миколаївщині
Норвегія додатково закупить у США зброю для України на понад €267 млн
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві музею Верещагіна передали триптих «Козацька Атлантида», присвячений трагедії на Каховській ГЕС

Ірина Олехнович
новини

Гроші на очисні для Миколаєва виділили з держбюджету, а кредит ЄІБ можуть витратити на «додаткове обладнання»

Юлія Бойченко
новини

У Миколаєві хочуть передати соцжитло комунальному підприємству «Свій дім» на праві узуфрукта

Анна Гакман
новини

Міськрада Миколаєва попросить парламент підвищити зарплати працівникам культури Миколаєва

Аліна Квітко
новини

Сєнкевич пообіцяв підвищити на 30% зарплати працівникам музичних шкіл Миколаєва

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Норвегія додатково закупить у США зброю для України на понад €267 млн
Рятувальники показали, як розміновують сільгоспполя на Миколаївщині
Путін заявив про намір продовжувати війну в Україні, якщо не буде «розмови по суті»

Гроші на очисні для Миколаєва виділили з держбюджету, а кредит ЄІБ можуть витратити на «додаткове обладнання»

У Миколаєві хочуть передати соцжитло комунальному підприємству «Свій дім» на праві узуфрукта

9 годин тому

Коли Миколаїв отримає питну воду у кранах і скільки за неї доведеться платити?

Юлія Бойченко

Головне сьогодні