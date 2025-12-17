Європарламент схвалив план повної відмови від російського газу

Імпорт російського газу в ЄС планують зупинити до кінця 2027 року. Фото: ukrinform.ua

Європейський парламент схвалив план Євросоюзу, який передбачає поступове скорочення імпорту російського газу та повну відмову від нього до кінця 2027 року.

Про це йдеться на сайті Європейського парламенту.

За відповідне рішення проголосували 500 депутатів, проти висловилися 120, ще 32 утрималися. Далі документ має затвердити Рада ЄС. Очікується, що це станеться на початку наступного року.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

План передбачає, що імпорт російського скрапленого природного газу в країни ЄС заборонять із початку 2026 року після набуття законом чинності. Постачання російського газу трубопроводами мають припинити поступово до 30 вересня 2027 року.

Також нові правила вводять штрафи для компаній, які порушуватимуть заборону. Конкретні санкції визначатимуть країни Євросоюзу.

Під час обговорення депутати наполягали й на повній забороні імпорту російської нафти. Єврокомісія пообіцяла подати відповідний законопроєкт на початку 2026 року, щоб заборона почала діяти якомога швидше, але не пізніше кінця 2027 року.

Окремо в Європарламенті вимагали жорсткіших умов для можливого тимчасового скасування заборони у разі енергетичної кризи. Також планують посилити контроль, щоб уникнути обходу правил: компанії зобов’яжуть надавати митникам детальну інформацію про країну походження газу перед його імпортом або зберіганням.

Нагадаємо, що у 19-му пакеті санкцій Європейського Союзу проти Російської Федерації затверджено заборону на імпорт російського зрідженого природного газу.