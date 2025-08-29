Ваші кінцівки – по лікоть в українській крові, — Мадяр різко відповів главі МЗС Угорщини

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді. Фото: Birds of the Magyar 414OB)

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді, відомий під позивним «Мадяр», жорстко відреагував на заяву глави МЗС Угорщини Петера Сіярто про заборону йому в’їзду до країни.

Про своє ставлення до запроваджених санкцій військовий угорського походження написав на своїй сторінці у Facebook.

— Запхайте в дупу, пане «танцюристе на кістках», ваші санкції та обмеження на відвідування Угорщини. Я – Українець, і прибуду на Батьківщину мого Батька вже після вас. Справжніх Мадярів в Угорщині вистачає, і колись ви їм настоп*здите. А за обмеження Шенгену — не беріть на себе більше, ніж можете потягнути, — дивний у вас гумор, — заявив він.

Військовий також наголосив, що Будапешт, прикриваючись захистом «Дружби», насправді відстоює російські інтереси.

— Заступаючись за нафтопровід “Дружба”, ви захищаєте не суверенітет Угорщини, а власні брудні кишені, наповнені російськими грошима від продажу підсанкційних товарів та сировини, — зазначив Мадяр.

За його словами, угорська влада фактично є співучасником російських воєнних злочинів.

— Ви дотичні до примноження кривавих грошей, що летять назворот ракетами та шахедами по мирним містам України і лише сьогодні, 28 серпня 2025 року, вбили десятки українців у Києві. Ваші кінцівки — по лікоть в українській крові. І ми те памʼятатимемо. Без претензії на політику. Чисто реакція військовослужбовця, громадянина України, на оприлюднену заяву. — додав військовий.

Цікаво, що на тлі скандалу Польща заявила, що готова прийняти Мадяра як почесного гостя.

Реакція Польщі на санкції МЗС Угорщини проти "Мадяра". Фото: Скриншот з соцмережі Х

— Командир Мадяр: якщо вам потрібен відпочинок, а Угорщина вас не впустить, будь ласка, будьте нашим гостем у Польщі. — написав Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Нагадаємо, раніше Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто повідомив, що Роберту Бровді заборонено в’їзд до країни та Шенгенської зони. Причиною назвали нібито причетність його підрозділу до атаки на нафтопровід «Дружба».

— Цьому українському громадянину не буде дозволено в'їжджати до Угорщини та Шенгенської зони протягом найближчих років. Ми продовжимо захищати національні інтереси, будемо захищати безпеку енергопостачання і суверенітет. Кожен, хто атакує нашу енергетичну безпеку або наш суверенітет, повинен очікувати наслідків, — заявив Сіярто.

Контекст

Нафтопровід «Дружба» знаходиться у епіцентр скандалів вже протягом довгого періоду часу. Особливо перепалки загострилися від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Попри європейські санкції, південна гілка «Дружби» продовжує качати нафту до Угорщини та Словаччини. Найбільші прибутки від цього отримує угорська компанія MOL. При цьому саме Будапешт блокує спроби ЄС посилити енергетичні санкції проти Росії.

Через це нафтопровід неодноразово ставав мішенню атак.

Так 18 серпня, підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України у взаємодії з іншими силами оборони завдали удару по нафтоперекачувальній станції «Нікольське» в Тамбовській області Росії. Унаслідок атаки на об’єкті спалахнула пожежа, що призвело до зупинки перекачування нафти магістральним нафтопроводом «Дружба». Згодом подача нафти і газу поновилася.

Тому, 21 серпня Сили оборони України вдарили по найбільшій нафтоперекачувальній станції «Унеча» в Брянській області РФ, через що перевезення сирої нафти до Європи знову припиненили. Після цього МЗС Угорщини заявив, що «це чергова атака на енергетичну безпеку нашої країни. Ще одна спроба втягнути нас у війну!».