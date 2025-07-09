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Угорська нафтова компанія хоче отримати доступ до нафтопроводу «Одеса-Броди», — ЗМІ

Одеський порт. Фото: ДП «Одеський міський торговельний порт»Одеський порт. Фото: ДП «Одеський міський торговельний порт»

Угорська енергетична компанія Mol розглядає український нафтопровід «Одеса — Броди». Підключення до цієї інфраструктури дозволило б Угорщині зменшити залежність від російської нафти, однак проєкт пов’язаний із серйозними ризиками та потребує значних інвестицій.

За інформацією Bloomberg, компанія Mol, яку неодноразово критикували за надмірну залежність від російських енергоносіїв, зацікавлена у використанні нафтопроводу, що простягається від порту Одеса до кордону з Польщею. Це дало б можливість Угорщині імпортувати нафту морем з альтернативних джерел і доставляти її через південну гілку нафтопроводу «Дружба», яка зараз транспортує російську нафту.

«Одеський трубопровід означатиме доступ до всіх видів альтернативної сирої нафти завдяки морському сполученню. Цей трубопровід служитиме безпеці постачань регіону, ЄС та України», — сказав журналістам представник компанії.

Наразі Угорщина користується винятком із санкцій ЄС та продовжує отримувати російську нафту. Однак до 2027 року Євросоюз планує повністю відмовитись від імпорту енергоносіїв з Росії, і Mol шукає шляхи адаптації до нових умов.

Видання пише, що підключення до української інфраструктури буде непростим, Одеса неодноразово ставала мішенню російських ракетних атак, а сам нафтопровід, який нині не використовується, потребує капітального відновлення. Також є загроза, пов’язана з замінованим узбережжям Чорного моря, що ускладнює морські постачання.

Mol також закликала Євросоюз до участі у модернізації Одеського нафтопроводу, аргументуючи це не лише вигодою для Угорщини, а й перспективою забезпечення альтернативного маршруту постачання нафти до Сербії.

Нагадаємо, 3 липня 2025 року під час обстрілу Одеського порту російською ракетою «Іскандер» загинули двоє людей, ще шестеро отримали поранення. Серед постраждалих — громадяни Сирії. 

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