У Раді зареєстрували законопроєкт про заборону транзиту російської нафти
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- Анна Гакман
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23:05, 07 січня, 2025
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У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує заборонити транзит російських нафти та газу через територію України на період воєнного стану.
Про це йдеться у картці законопроєкту №12380 на сайті Верховної Ради України.
Текст законопроєкту поки що не оприлюднений — наразі його лише зареєстрували. Згідно з інформацією на сайті парламенту, ініціаторами виступили 18 народних депутатів від «Європейської Солідарності», серед яких і Петро Порошенко.
Як відомо, Україна наразі транспортує російську нафту нафтопроводом «Дружба» до Європи, відповідно до чинного контракту, який діє до кінця 2029 року.
Нагадаємо, 1 січня 2025 року о 07:00 офіційно зупинила транспортування російського газу в інтересах національної безпеки. Відтепер газотранспортна система України працює в режимі відсутності транзиту російського газу. Інфраструктура газотранспортної системи завчасно підготовлена до функціонування в режимі нульового транзиту і надійного газопостачання українських споживачів.
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