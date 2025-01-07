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У Раді зареєстрували законопроєкт про заборону транзиту російської нафти

У Раді пропонують заборонити транзит російської нафти та газу через Україну. Фото: gettyimagesУ Раді зареєстрували законопроєкт про заборону транзиту російської нафти через Україну. Фото: gettyimages

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує заборонити транзит російських нафти та газу через територію України на період воєнного стану.

Про це йдеться у картці законопроєкту №12380 на сайті Верховної Ради України.

Текст законопроєкту поки що не оприлюднений — наразі його лише зареєстрували. Згідно з інформацією на сайті парламенту, ініціаторами виступили 18 народних депутатів від «Європейської Солідарності», серед яких і Петро Порошенко.

Як відомо, Україна наразі транспортує російську нафту нафтопроводом «Дружба» до Європи, відповідно до чинного контракту, який діє до кінця 2029 року.

Нагадаємо, 1 січня 2025 року о 07:00 офіційно зупинила транспортування російського газу в інтересах національної безпеки. Відтепер газотранспортна система України працює в режимі відсутності транзиту російського газу. Інфраструктура газотранспортної системи завчасно підготовлена до функціонування в режимі нульового транзиту і надійного газопостачання українських споживачів.

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