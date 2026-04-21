Поліцію готуватимуть до бойових умов: МВС змінює підхід до навчання
- Марія Хаміцевич
13:38, 21 квітня, 2026
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив про необхідність посилення підготовки патрульних поліцейських в Україні, щоб вони були готові діяти в небезпечних ситуаціях і ризикувати заради життя інших.
За його словами, підготовку планують осучаснити та зробити більш інтенсивною. Зокрема, патрульні проходитимуть тренування на полігонах, де з ними працюватимуть інструктори з бойовим досвідом — військовослужбовці Національної гвардії та Державної прикордонної служби, пише hromadske.
«Потрібно посилити підготовку, осучаснити. Як би не назвали — треба, щоб такі ганебні ситуації ніколи не повторилися», — зазначив міністр.
Спочатку новий підхід застосують до підрозділів патрульної поліції, а згодом планують поширити і на районні відділки. До навчання також хочуть залучати ветеранів, пропонуючи їм працювати інструкторами.
Окрему увагу приділятимуть психологічній стійкості правоохоронців. Йдеться про підготовку до роботи в умовах підвищеної небезпеки, зокрема під час можливого застосування зброї чи вибухових предметів.
Крім того, за дорученням президента, в Україні переглянуть протоколи реагування та програми підготовки поліції, включно з тактикою дій у ситуаціях, коли у громадян може бути зброя.
Ігор Клименко додав, що значна частина поліцейських уже має досвід служби в прифронтових регіонах, однак у майбутньому таку практику можуть розширити.
Теракт у Києві 18 квітня
У Києві 18 квітня сталася стрілянина в Голосіївському районі. Невідомий відкрив вогонь по людях.
Чоловік, який відкрив стрілянину, захопив заручників супермаркеті. Під час затримання він стріляв у поліцейських.
Пізніше президент Володимир Зеленський повідомив, що через стрілянину загинули п’ятеро людей, ще десятеро отримали поранення та були госпіталізовані. Правоохоронцям вдалося врятувати чотирьох заручників.
Офіційно його особу не називали, але «УП» з посиланням на джерела писала, що це Васильченков Дмитро Васильович 1968 року народження. Він народився в Москві, має громадянство України, раніше проживав у Бахмуті Донецької області.
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доручив голові Національної поліції Івану Вигівському провести службове розслідування щодо дій правоохоронців під час теракту в Києві 18 квітня.
