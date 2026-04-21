 Місячна норма опадів випала у Миколаєві за добу

У Миколаєві за добу випала місячна норма опадів

Циклон, який днями накрив Миколаївщину, приніс сильні дощі. Зокрема, у Миколаєві за одну добу опади перевищили місячну норму.

За даними Миколаївського обласного центру з гідрометеорології, 20–21 квітня територія області перебувала під впливом активного циклону з атмосферними фронтами, через що спостерігалися дощі різної інтенсивності.

У Миколаєві за добу випала місячна норма опадів. Інфографіка: Миколаївський обласний центр з гідрометеорології

Найбільше опадів випало у Миколаєві — 121% місячної норми, що стало найвищим показником по області. Натомість найменшу кількість дощів синоптики відзначили у Первомайську: лише близько 20% від середньомісячної норми опадів.

Нагадаємо, що по Миколаївщині оголосили попередження про заморозки вночі та вранці 22 і 23 квітня. Синоптики встановили ІІ рівень небезпечності — помаранчевий.

Останні новини про: Миколаїв

Миколаїв накрила негода: через сильний вітер і дощ валяться дерева
Бліндажі та покинута висотка в Миколаєві перетворилися на осередки проживання безхатьків
Двоє дітей потрапили до лікарні через спалах інфекції у дитсадку Миколаєва

