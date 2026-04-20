 В Одесі затримали чоловіка, який порізав підлітка та погрожував ножем перехожим

  • вівторок

    21 квітня, 2026

  • 10.1°
    Легкий дощ

    Миколаїв

  • 21 квітня , 2026 вівторок

  • Миколаїв • 10.1° Легкий дощ

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

В Одесі чоловік із ножем погрожував перехожим та поранив підлітка: його затримала поліція

В Одесі затримали чоловіка, який, за інформацією правоохоронців, погрожував людям ножем і поранив неповнолітнього хлопця.

Про інцидент повідомили у пресслужбі Патрульної поліції.

Зазначається. що сигнал про чоловіка з ножем надійшов на спецлінію «102» 19 квітня. Прибувши на місце, патрульні знайшли його на території приватного будинку. За словами інспекторів, чоловік мав ознаки алкогольного сп’яніння та чинив опір під час затримання, тому правоохоронці застосували фізичну силу та кайданки.

Через дії чоловіка постраждав 16-річний хлопець. Як повідомила директорка департаменту охорони здоров’я Одеської ОВА Оксана Рокунець-Сорочан, підліток отримав колоте поранення грудної клітки. Його госпіталізували, стан стабільний, загрози життю немає.

Під час перевірки поліцейські встановили, що затриманий має статус особи, яка самовільно залишила військову частину. Його передали представникам Військової служби правопорядку.

За фактом інциденту слідчі відкрили кримінальне провадження. Санкція передбачає штраф, громадські або виправні роботи.

Раніше у Миколаєві поліція затримала чоловіка, який підозрюється у побитті своєї співмешканки. Жінка наразі перебуває в лікарні у важкому стані. За скоєне чоловіку загрожує до восьми років тюрми.

Останні новини про: Одеса

В Одесі під Дерибасівською знайшли старовинний кам’яний міст
В Одесі ексбухгалтерку засудили до 7 років за фінансові махінації на понад ₴1 млн
Наркотики в мотоциклі: в Одесі затримали кур’єра з канабісом
Читайте також:
новини
«Почули вибух — і посипались вікна»: як миколаївці пережили нічну атаку дронів

Даріна Мельничук
новини
На ремонт ліфтів у лікарнях Миколаєва потрібно ₴38,8 млн: міська влада шукає донора

Юлія Бойченко
новини
Нічний обстріл Миколаєва: комунальники ліквідовують наслідки атаки

Юлія Бойченко
новини
Керівник управління культури заявив, що у Миколаєві провели понад три тисячі заходів у 2026 році

Даріна Мельничук
новини
У Миколаєві відкрилась виставка художника Володимира Федорченка

Катерина Середа
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Одеса

Наркотики в мотоциклі: в Одесі затримали кур’єра з канабісом
В Одесі ексбухгалтерку засудили до 7 років за фінансові махінації на понад ₴1 млн
В Одесі під Дерибасівською знайшли старовинний кам’яний міст

«Почули вибух — і посипались вікна»: як миколаївці пережили нічну атаку дронів

Зеленський назвав регіони, що відстають у підготовці до опалювального сезону

7 годин тому

Тварини з притулку шукають дім: у Миколаєві організовують виставку-прилаштування

Головне сьогодні