В Одесі чоловік із ножем погрожував перехожим та поранив підлітка: його затримала поліція

В Одесі затримали чоловіка, який, за інформацією правоохоронців, погрожував людям ножем і поранив неповнолітнього хлопця.

Про інцидент повідомили у пресслужбі Патрульної поліції.

Зазначається. що сигнал про чоловіка з ножем надійшов на спецлінію «102» 19 квітня. Прибувши на місце, патрульні знайшли його на території приватного будинку. За словами інспекторів, чоловік мав ознаки алкогольного сп’яніння та чинив опір під час затримання, тому правоохоронці застосували фізичну силу та кайданки.

Через дії чоловіка постраждав 16-річний хлопець. Як повідомила директорка департаменту охорони здоров’я Одеської ОВА Оксана Рокунець-Сорочан, підліток отримав колоте поранення грудної клітки. Його госпіталізували, стан стабільний, загрози життю немає.

Під час перевірки поліцейські встановили, що затриманий має статус особи, яка самовільно залишила військову частину. Його передали представникам Військової служби правопорядку.

За фактом інциденту слідчі відкрили кримінальне провадження. Санкція передбачає штраф, громадські або виправні роботи.

Раніше у Миколаєві поліція затримала чоловіка, який підозрюється у побитті своєї співмешканки. Жінка наразі перебуває в лікарні у важкому стані. За скоєне чоловіку загрожує до восьми років тюрми.