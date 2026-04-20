Зеленський назвав регіони, що відстають у підготовці до опалювального сезону

 Зеленський назвав регіони, які відстають від графіка підготовки до зими

Президент України Володимир Зеленський повідомив про перебіг підготовки до опалювального сезону та наголосив, що частина регіонів не вкладається у визначені строки.

За його словами, плани стійкості передбачають відновлення та додатковий захист ключових об’єктів енергетичної інфраструктури.

У документах також визначено завдання для міст і громад, які мають забезпечити стабільне постачання тепла й електроенергії взимку. Реалізувати ці заходи планують до 1 вересня 2026 року.

Водночас президент зауважив, що не всі регіони дотримуються необхідного темпу робіт.

«Не всі регіони працюють саме так, як треба для захисту людей», — зазначив він.

Йдеться, зокрема, про Донеччину, Чернігівщину, Полтавщину, Львівщину та Кіровоградську область, а також про окремі міста — Запоріжжя, Херсон і Київ.

Окремо Володимир Зеленський звернув увагу на ситуацію у столиці.

«У столиці очевидно не вистачає розуміння, що наступної зими достатні резервні джерела електро- та теплопостачання повинні бути забезпечені для всіх районів міста», — наголосив він.

Також, за його словами, на Львівщині залишаються питання щодо окремих енергетичних об’єктів. Президент підкреслив необхідність чітко визначити відповідальних за виконання цих завдань.

Раніше директор «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов зазначав, що у цілому підприємство прийшло опалювальний сезон досить ефективно, незважаючи на блекаути. Але наступний опалювальний сезон може бути гірше, оскільки війна та обстріли тривають і невідомо, чого чекати.

Він також наголосив, що керуючі компанії, ЖЕКи та ОСББ у Миколаєві недостатньо якісно готуються до опалювального сезону, що впливає на подачу тепла в будинки. За його словами, більшість керуючих компаній починають підготовку до опалювального сезону занадто пізно — іноді лише наприкінці літа або восени. Часто це пов’язано з нестачею коштів і працівників, а також через недбале ставленням до цих робіт.

