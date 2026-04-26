«Україні потрібно щонайменше 5,4 млрд євро для підготовки до опалювального сезону», — Шмигаль
- Альона Коханчук
15:33, 26 квітня, 2026
Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль. під час засідання Енергетичного Рамштайну
«Наші пріоритети чітко визначені: захист енергетичної інфраструктури; прискорення закупівлі обладнання і матеріалів для ремонтів; розвиток розподіленої генерації; масштабна ремонтна кампанія; накопичення газових запасів», – зазначає Денис Шмигаль.
Зазначається, що українські фахівці вже обстежили 8 виведених з експлуатації теплових електростанцій у Латвії, Литві, Словаччині, Австрії та Хорватії.
«Ми визначили обладнання, яке можна передати в Україну, і зараз переходимо до наступного етапу — фізичної доставки та передачі на пошкоджені енергетичні об’єкти», — додає Денис Шмигаль.
Ефективне використання Фонду підтримки енергетики України також є надзвичайно важливим. Наразі необхідний обсяг фінансування становить 829 мільйонів євро.
Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський повідомив про перебіг підготовки до опалювального сезону та наголосив, що частина регіонів не вкладається у визначені строки.
