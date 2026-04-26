 Україні потрібно 5,4 млрд євро для опалювального сезону

«Україні потрібно щонайменше 5,4 млрд євро для підготовки до опалювального сезону», — Шмигаль

Україні потрібно щонайменше 5,4 млрд євро для підготовки до опалювального сезону. Фото: Telegram-сторінка Дениса Шмигаля

Україні потрібно щонайменше 5,4 млрд євро для підготовки до опалювального сезону.

Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль. під час засідання Енергетичного Рамштайну

«Наші пріоритети чітко визначені: захист енергетичної інфраструктури; прискорення закупівлі обладнання і матеріалів для ремонтів; розвиток розподіленої генерації; масштабна ремонтна кампанія; накопичення газових запасів», – зазначає Денис Шмигаль.

Реклама

Зазначається, що українські фахівці вже обстежили 8 виведених з експлуатації теплових електростанцій у Латвії, Литві, Словаччині, Австрії та Хорватії.

«Ми визначили обладнання, яке можна передати в Україну, і зараз переходимо до наступного етапу — фізичної доставки та передачі на пошкоджені енергетичні об’єкти», — додає Денис Шмигаль.

Ефективне використання Фонду підтримки енергетики України також є надзвичайно важливим. Наразі необхідний обсяг фінансування становить 829 мільйонів євро.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський повідомив про перебіг підготовки до опалювального сезону та наголосив, що частина регіонів не вкладається у визначені строки.

Реклама
