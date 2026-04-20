Тварини з притулку шукають дім: у Миколаєві організовують виставку-прилаштування

Підопічні Центру захисту тварин ММР. Фото: Центр захисту тварин

У Миколаєві в неділю, 26 квітня, відбудеться захід із прилаштування тварин, які перебувають під опікою КП ММР «Центр захисту тварин».

Як повідомила пресслужба центру, виставка проходитиме з 10:00 до 14:00 у Каштановому сквері.

Її мета — знайти нові родини для безпритульних тварин та зменшити їхню кількість на вулицях міста.

До участі долучать лише тих тварин, які наразі утримуються у комунальному підприємстві. Організатори окремо наголошують на цьому для волонтерів.

Усі собаки та коти стерилізовані, вакциновані від сказу та оброблені від паразитів.

Тим, хто планує взяти тварину додому, необхідно мати при собі паспорт та ідентифікаційний код. Також підійдуть документи в додатку «Дія».

«Врятуй одне життя і світ зміниться на краще», — йдеться в повідомленні.

Підопічні Центру захисту тварин ММР. Фото: Центр захисту тварин

Підопічні Центру захисту тварин ММР. Фото: Центр захисту тварин

Підопічні Центру захисту тварин ММР. Фото: Центр захисту тварин

Підопічні Центру захисту тварин ММР. Фото: Центр захисту тварин

Підопічні Центру захисту тварин ММР. Фото: Центр захисту тварин

Підопічні Центру захисту тварин ММР. Фото: Центр захисту тварин

Підопічні Центру захисту тварин ММР. Фото: Центр захисту тварин

Підопічні Центру захисту тварин ММР. Фото: Центр захисту тварин

Підопічні Центру захисту тварин ММР. Фото: Центр захисту тварин

Підопічні Центру захисту тварин ММР. Фото: Центр захисту тварин

Підопічні Центру захисту тварин ММР. Фото: Центр захисту тварин

Підопічні Центру захисту тварин ММР. Фото: Центр захисту тварин

Підопічні Центру захисту тварин ММР. Фото: Центр захисту тварин

Підопічні Центру захисту тварин ММР. Фото: Центр захисту тварин

Підопічні Центру захисту тварин ММР. Фото: Центр захисту тварин

Підопічні Центру захисту тварин ММР. Фото: Центр захисту тварин

Підопічні Центру захисту тварин ММР. Фото: Центр захисту тварин

Підопічні Центру захисту тварин ММР. Фото: Центр захисту тварин

Підопічні Центру захисту тварин ММР. Фото: Центр захисту тварин

Підопічні Центру захисту тварин ММР. Фото: Центр захисту тварин

Підопічні Центру захисту тварин ММР. Фото: Центр захисту тварин

Підопічні Центру захисту тварин ММР. Фото: Центр захисту тварин

Підопічні Центру захисту тварин ММР. Фото: Центр захисту тварин

Підопічні Центру захисту тварин ММР. Фото: Центр захисту тварин

Підопічні Центру захисту тварин ММР. Фото: Центр захисту тварин

Підопічні Центру захисту тварин ММР. Фото: Центр захисту тварин

Підопічні Центру захисту тварин ММР. Фото: Центр захисту тварин

Підопічні Центру захисту тварин ММР. Фото: Центр захисту тварин

Підопічні Центру захисту тварин ММР. Фото: Центр захисту тварин

Підопічні Центру захисту тварин ММР. Фото: Центр захисту тварин

Підопічні Центру захисту тварин ММР. Фото: Центр захисту тварин

Підопічні Центру захисту тварин ММР. Фото: Центр захисту тварин

Підопічні Центру захисту тварин ММР. Фото: Центр захисту тварин

Підопічні Центру захисту тварин ММР. Фото: Центр захисту тварин

