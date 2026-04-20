 У Каштановому сквері 26 квітня пройде виставка-прилаштування тварин

Тварини з притулку шукають дім: у Миколаєві організовують виставку-прилаштування

Підопічні Центру захисту тварин ММР. Фото: Центр захисту тварин

У Миколаєві в неділю, 26 квітня, відбудеться захід із прилаштування тварин, які перебувають під опікою КП ММР «Центр захисту тварин».

Як повідомила пресслужба центру, виставка проходитиме з 10:00 до 14:00 у Каштановому сквері.

Її мета — знайти нові родини для безпритульних тварин та зменшити їхню кількість на вулицях міста.

До участі долучать лише тих тварин, які наразі утримуються у комунальному підприємстві. Організатори окремо наголошують на цьому для волонтерів.

Усі собаки та коти стерилізовані, вакциновані від сказу та оброблені від паразитів.

Тим, хто планує взяти тварину додому, необхідно мати при собі паспорт та ідентифікаційний код. Також підійдуть документи в додатку «Дія».

«Врятуй одне життя і світ зміниться на краще», — йдеться в повідомленні.

Підопічні Центру захисту тварин ММР. Фото: Центр захисту тварин
Підопічні Центру захисту тварин ММР. Фото: Центр захисту тваринПідопічні Центру захисту тварин ММР. Фото: Центр захисту тварин
Підопічні Центру захисту тварин ММР. Фото: Центр захисту тваринПідопічні Центру захисту тварин ММР. Фото: Центр захисту тварин
Підопічні Центру захисту тварин ММР. Фото: Центр захисту тваринПідопічні Центру захисту тварин ММР. Фото: Центр захисту тварин
Підопічні Центру захисту тварин ММР. Фото: Центр захисту тваринПідопічні Центру захисту тварин ММР. Фото: Центр захисту тварин
Підопічні Центру захисту тварин ММР. Фото: Центр захисту тваринПідопічні Центру захисту тварин ММР. Фото: Центр захисту тварин
Підопічні Центру захисту тварин ММР. Фото: Центр захисту тваринПідопічні Центру захисту тварин ММР. Фото: Центр захисту тварин
Підопічні Центру захисту тварин ММР. Фото: Центр захисту тваринПідопічні Центру захисту тварин ММР. Фото: Центр захисту тварин
Підопічні Центру захисту тварин ММР. Фото: Центр захисту тваринПідопічні Центру захисту тварин ММР. Фото: Центр захисту тварин
Підопічні Центру захисту тварин ММР. Фото: Центр захисту тваринПідопічні Центру захисту тварин ММР. Фото: Центр захисту тварин
Підопічні Центру захисту тварин ММР. Фото: Центр захисту тваринПідопічні Центру захисту тварин ММР. Фото: Центр захисту тварин
Підопічні Центру захисту тварин ММР. Фото: Центр захисту тваринПідопічні Центру захисту тварин ММР. Фото: Центр захисту тварин
Підопічні Центру захисту тварин ММР. Фото: Центр захисту тваринПідопічні Центру захисту тварин ММР. Фото: Центр захисту тварин
Підопічні Центру захисту тварин ММР. Фото: Центр захисту тваринПідопічні Центру захисту тварин ММР. Фото: Центр захисту тварин
Підопічні Центру захисту тварин ММР. Фото: Центр захисту тваринПідопічні Центру захисту тварин ММР. Фото: Центр захисту тварин
Підопічні Центру захисту тварин ММР. Фото: Центр захисту тваринПідопічні Центру захисту тварин ММР. Фото: Центр захисту тварин
Підопічні Центру захисту тварин ММР. Фото: Центр захисту тваринПідопічні Центру захисту тварин ММР. Фото: Центр захисту тварин
Підопічні Центру захисту тварин ММР. Фото: Центр захисту тваринПідопічні Центру захисту тварин ММР. Фото: Центр захисту тварин
Підопічні Центру захисту тварин ММР. Фото: Центр захисту тваринПідопічні Центру захисту тварин ММР. Фото: Центр захисту тварин
Підопічні Центру захисту тварин ММР. Фото: Центр захисту тваринПідопічні Центру захисту тварин ММР. Фото: Центр захисту тварин
Підопічні Центру захисту тварин ММР. Фото: Центр захисту тваринПідопічні Центру захисту тварин ММР. Фото: Центр захисту тварин
Підопічні Центру захисту тварин ММР. Фото: Центр захисту тваринПідопічні Центру захисту тварин ММР. Фото: Центр захисту тварин
Підопічні Центру захисту тварин ММР. Фото: Центр захисту тваринПідопічні Центру захисту тварин ММР. Фото: Центр захисту тварин
Підопічні Центру захисту тварин ММР. Фото: Центр захисту тваринПідопічні Центру захисту тварин ММР. Фото: Центр захисту тварин
Підопічні Центру захисту тварин ММР. Фото: Центр захисту тваринПідопічні Центру захисту тварин ММР. Фото: Центр захисту тварин
Підопічні Центру захисту тварин ММР. Фото: Центр захисту тваринПідопічні Центру захисту тварин ММР. Фото: Центр захисту тварин
Підопічні Центру захисту тварин ММР. Фото: Центр захисту тваринПідопічні Центру захисту тварин ММР. Фото: Центр захисту тварин
Підопічні Центру захисту тварин ММР. Фото: Центр захисту тваринПідопічні Центру захисту тварин ММР. Фото: Центр захисту тварин
Підопічні Центру захисту тварин ММР. Фото: Центр захисту тваринПідопічні Центру захисту тварин ММР. Фото: Центр захисту тварин
Підопічні Центру захисту тварин ММР. Фото: Центр захисту тваринПідопічні Центру захисту тварин ММР. Фото: Центр захисту тварин
Підопічні Центру захисту тварин ММР. Фото: Центр захисту тваринПідопічні Центру захисту тварин ММР. Фото: Центр захисту тварин
Підопічні Центру захисту тварин ММР. Фото: Центр захисту тваринПідопічні Центру захисту тварин ММР. Фото: Центр захисту тварин
Підопічні Центру захисту тварин ММР. Фото: Центр захисту тваринПідопічні Центру захисту тварин ММР. Фото: Центр захисту тварин
Підопічні Центру захисту тварин ММР. Фото: Центр захисту тваринПідопічні Центру захисту тварин ММР. Фото: Центр захисту тварин

Читайте також матеріал «МикВісті» про те, як переживають війну тварини у прифронтовому Миколаєві.

Останні новини про: Тварини

«З’явилися прямо біля нас»: українські полярники показали зустріч із китами в Антарктиці
До Чорнобиля вперше за 20 років повернулися білі лелеки на гніздування
У Миколаєві організовують виставку-прилаштування собак: містян кличуть обрати улюбленця
Читайте також:
новини
«Почули вибух — і посипались вікна»: як миколаївці пережили нічну атаку дронів

Даріна Мельничук
новини
На ремонт ліфтів у лікарнях Миколаєва потрібно ₴38,8 млн: міська влада шукає донора

Юлія Бойченко
новини
Нічний обстріл Миколаєва: комунальники ліквідовують наслідки атаки

Юлія Бойченко
новини
Керівник управління культури заявив, що у Миколаєві провели понад три тисячі заходів у 2026 році

Даріна Мельничук
новини
У Миколаєві відкрилась виставка художника Володимира Федорченка

Катерина Середа
Останні новини про: Тварини

У Миколаєві організовують виставку-прилаштування собак: містян кличуть обрати улюбленця
До Чорнобиля вперше за 20 років повернулися білі лелеки на гніздування
«З’явилися прямо біля нас»: українські полярники показали зустріч із китами в Антарктиці

«Має величезне навантаження», — Сухомлин каже, що дорогу «Миколаїв-Одеса» планують зробити платним автобаном

На ремонт ліфтів у лікарнях Миколаєва потрібно ₴38,8 млн: міська влада шукає донора

5 годин тому

Миколаївців на психологічних майстер-класах вчитимуть шукати внутрішній ресурс

Юлія Лук’яненко

Головне сьогодні