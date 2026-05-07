 ДТП з оленем Борисом 6 травня: аварія під час транспортування на реабілітацію з Рівненщини

Олень Борис знову потрапив у ДТП: тварину перевозили на операцію після попередньої аварії

ДТП з оленем Борисом, фото TikTok / @olen.borys.4.5.0ДТП з оленем Борисом, фото TikTok / @olen.borys.4.5.0

Олень Борис, який став відомим після березневої аварії на Рівненщині, знову став учасником ДТП.

Про це повідомили у Центрі порятунку диких тварин.

Інцидент стався у ніч проти 6 травня, коли тварину везли до Центру порятунку диких тварин на реабілітацію та підготовку до операції.

Фахівці вирішили забрати оленя із Зарічного, оскільки він почав втрачати вагу, а його травмований пант (молодий ріг) почав неправильно рости.

Попри те, що рентген показав успішне зрощення кісток ноги, тварині все ще потрібне хірургічне видалення пошкодженого рога.

Під час транспортування в автівку зоозахисників врізався інший автомобіль. У Центрі порятунку зазначили, що везли Бориса дуже обережно, проте не змогли уникнути зіткнення через іншого водія.

Внаслідок удару олень не отримав нових видимих травм, але пережив сильний стрес. Ветеринари побоюються, що це може негативно вплинути на його стан перед запланованою операцією.

Нагадаємо, що в Одесі зоопарк поповнився телятами рідкісної угорської сірої худоби, а в Миколаєві на світ з’явилися одразу четверо малюків пуми.

