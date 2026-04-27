 «PetRadar» – український ШІ-сервіс для пошуку загублених тварин

Українець розробив ШІ-сервіс для пошуку загублених тварин

Ілюстративне фото: Facebook / Ветеринарна клініка «Чотири лапи»

В Україні створили безкоштовний онлайн-сервіс «PetRadar», що використовує технології штучного інтелекту для пошуку загублених домашніх тварин.

Про запуск сервісу повідомив його розробник Денис Ліщук.

Користувач завантажує фото загубленої або знайденої тварини, після чого система створює її «візуальний відбиток» і шукає можливі збіги в інтернеті. Технологія працює за принципом розпізнавання облич, але адаптована для тварин.

Онлайн-сервіс «PetRadar». Фото: Threads / @fruzzy_nullОнлайн-сервіс «PetRadar». Фото: Threads / @fruzzy_null

У разі, якщо система не може розпізнати морду тварини, використовується резервна модель.

Сервіс визначає геолокацію зі знімка та формує сторінку тварини для поширення, а також генерує PDF-флаєри із QR-кодом та інтерактивну карту з позначеними тваринами у регіоні.

Платформа підтримує 23 мови.

