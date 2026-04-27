Українець розробив ШІ-сервіс для пошуку загублених тварин.

В Україні створили безкоштовний онлайн-сервіс «PetRadar», що використовує технології штучного інтелекту для пошуку загублених домашніх тварин.

Про запуск сервісу повідомив його розробник Денис Ліщук.

Користувач завантажує фото загубленої або знайденої тварини, після чого система створює її «візуальний відбиток» і шукає можливі збіги в інтернеті. Технологія працює за принципом розпізнавання облич, але адаптована для тварин.

У разі, якщо система не може розпізнати морду тварини, використовується резервна модель.

Сервіс визначає геолокацію зі знімка та формує сторінку тварини для поширення, а також генерує PDF-флаєри із QR-кодом та інтерактивну карту з позначеними тваринами у регіоні.

Платформа підтримує 23 мови.

Нагадаємо, що у Миколаєві «Друзі поруч» прилаштували у родини 9 безхатніх собак.