У Миколаєві організовують виставку-прилаштування собак: містян кличуть обрати улюбленця

У Миколаєві в суботу, 18 квітня, проведуть виставку-прилаштування собак, де всі охочі зможуть знайти собі домашнього улюбленця.

Про це повідомила зоозахисна волонтерська організація «Друзі поруч».

Захід відбудеться з 12:00 до 15:00 на Флотському бульварі (Верхній БАМ).

Організатори закликають містян долучатися та підтримати ініціативу, а також поширювати інформацію про подію.

«Приходь за своєю собачкою! Розповідай про захід хорошим людям!», — зазначають у повідомленні.

Слід зазначити, що «Друзі поруч» — це група однодумців, об’єднаних під гаслом «Миколаїв — місто без бродячих собак». Вони рятують тварин, покинутих на вулиці, поранених або постраждалих від знущань власників.

У Миколаєві відбудеться виставка-прилаштування собак. Фото: Друзі поруч

Нагадаємо, минулого разу зоозахисникам вдалося прилаштувати дев’ять із тридцяти собак.