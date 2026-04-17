У Миколаєві організовують виставку-прилаштування собак: містян кличуть обрати улюбленця
- Марія Хаміцевич
18:00, 17 квітня, 2026
У Миколаєві в суботу, 18 квітня, проведуть виставку-прилаштування собак, де всі охочі зможуть знайти собі домашнього улюбленця.
Про це повідомила зоозахисна волонтерська організація «Друзі поруч».
Захід відбудеться з 12:00 до 15:00 на Флотському бульварі (Верхній БАМ).
Організатори закликають містян долучатися та підтримати ініціативу, а також поширювати інформацію про подію.
«Приходь за своєю собачкою! Розповідай про захід хорошим людям!», — зазначають у повідомленні.
Слід зазначити, що «Друзі поруч» — це група однодумців, об’єднаних під гаслом «Миколаїв — місто без бродячих собак». Вони рятують тварин, покинутих на вулиці, поранених або постраждалих від знущань власників.
Нагадаємо, минулого разу зоозахисникам вдалося прилаштувати дев’ять із тридцяти собак.
