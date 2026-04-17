 У Миколаєві 18 квітня організовують виставку собак

  • пʼятниця

    17 квітня, 2026

  • 14.7°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 17 квітня , 2026 пʼятниця

  • Миколаїв • 14.7° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаєві організовують виставку-прилаштування собак: містян кличуть обрати улюбленця

У Миколаєві в суботу, 18 квітня, проведуть виставку-прилаштування собак, де всі охочі зможуть знайти собі домашнього улюбленця.

Про це повідомила зоозахисна волонтерська організація «Друзі поруч».

Захід відбудеться з 12:00 до 15:00 на Флотському бульварі (Верхній БАМ).

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

by phone
by card
lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Організатори закликають містян долучатися та підтримати ініціативу, а також поширювати інформацію про подію.

«Приходь за своєю собачкою! Розповідай про захід хорошим людям!», — зазначають у повідомленні.

Слід зазначити, що «Друзі поруч» — це група однодумців, об’єднаних під гаслом «Миколаїв — місто без бродячих собак». Вони рятують тварин, покинутих на вулиці, поранених або постраждалих від знущань власників.

У Миколаєві відбудеться виставка-прилаштування собак. Фото: Друзі поруч

Нагадаємо, минулого разу зоозахисникам вдалося прилаштувати дев’ять із тридцяти собак.

0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

