До Чорнобиля вперше за 20 років повернулися білі лелеки на гніздування

Білих лелек помітили в центрі Чорнобиля. Фото: Денис Вишневський / Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

У Чорнобилі вперше за 20 років зафіксували білих лелек, які повернулися для гніздування.

Про це повідомили в Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику.

Птахів помітили в центрі міста — на даху адміністративної будівлі біля меморіалу «Зірка Полин». Шістьох лелек сфотографував завідувач наукового відділу заповідника Денис Вишневський.

«Для Чорнобиля це справжня сенсація: останнє гніздування лелеки білого в місті було зафіксовано 20 років тому. Упродовж цих двох десятиліть лелек у Чорнобилі спостерігали лише під час прольоту», — заявили в заповіднику.

Науковці вважають, що поява птахів у центрі Чорнобиля може свідчити про зміни в місцевій екосистемі та відкриває нові можливості для спостережень.

