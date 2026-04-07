 У Чорнобилі вперше за 20 років помітили білих лелек: птахи повернулися на гніздування

До Чорнобиля вперше за 20 років повернулися білі лелеки на гніздування

Білих лелек помітили в центрі Чорнобиля. Фото: Денис Вишневський / Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

У Чорнобилі вперше за 20 років зафіксували білих лелек, які повернулися для гніздування.

Про це повідомили в Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику.

Птахів помітили в центрі міста — на даху адміністративної будівлі біля меморіалу «Зірка Полин». Шістьох лелек сфотографував завідувач наукового відділу заповідника Денис Вишневський.

«Для Чорнобиля це справжня сенсація: останнє гніздування лелеки білого в місті було зафіксовано 20 років тому. Упродовж цих двох десятиліть лелек у Чорнобилі спостерігали лише під час прольоту», — заявили в заповіднику.

Науковці вважають, що поява птахів у центрі Чорнобиля може свідчити про зміни в місцевій екосистемі та відкриває нові можливості для спостережень.

Білих лелек помітили в центрі Чорнобиля. Фото: Денис Вишневський / Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідникБілих лелек помітили в центрі Чорнобиля. Фото: Денис Вишневський / Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник
Білих лелек помітили в центрі Чорнобиля. Фото: Денис Вишневський / Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідникБілих лелек помітили в центрі Чорнобиля. Фото: Денис Вишневський / Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Нагадаємо, учасники 31-ї української антарктичної експедиції під час роботи в морі зафіксували близьку зустріч із горбатими китами поблизу острова Пітерман.

