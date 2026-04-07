До Чорнобиля вперше за 20 років повернулися білі лелеки на гніздування
- Даріна Мельничук
22:55, 07 квітня, 2026
У Чорнобилі вперше за 20 років зафіксували білих лелек, які повернулися для гніздування.
Про це повідомили в Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику.
Птахів помітили в центрі міста — на даху адміністративної будівлі біля меморіалу «Зірка Полин». Шістьох лелек сфотографував завідувач наукового відділу заповідника Денис Вишневський.
«Для Чорнобиля це справжня сенсація: останнє гніздування лелеки білого в місті було зафіксовано 20 років тому. Упродовж цих двох десятиліть лелек у Чорнобилі спостерігали лише під час прольоту», — заявили в заповіднику.
Науковці вважають, що поява птахів у центрі Чорнобиля може свідчити про зміни в місцевій екосистемі та відкриває нові можливості для спостережень.
