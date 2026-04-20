Зерно, метал і контейнерні перевезення: українські порти виконали 98% плану, попри атаки РФ
- Марія Хаміцевич
19:41, 20 квітня, 2026
У першому кварталі 2026 року українські порти виконали план перевалки на 98% та обробили понад 21 мільйон тонн вантажів.
Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.
За його словами, від початку року російські війська атакують портову інфраструктуру в середньому кожні п’ять днів. Унаслідок цих ударів пошкоджено 193 об’єкти інфраструктури та 25 цивільних суден. Водночас, як наголосив міністр, «попри це, робота не зупиняється».
Найбільшу частку перевалки традиційно становлять зернові — понад 11,6 мільйона тонн. Також стабільно працює сегмент металопродукції — 1,2 мільйона тонн. Окремо зростають контейнерні перевезення: за три місяці обробили понад 63 000 TEU, що на 43% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Олексій Кулеба додав, що з початку роботи Українського морського коридору у вересні 2023 року через нього перевезли понад 190 мільйонів тонн вантажів, з яких понад 110 мільйонів тонн — зернові.
Нагадаємо, що у березні 2026 року виробники відправили на зовнішні ринки 216,2 мільйона штук яєць на суму 24 мільйони доларів, що стало рекордним показником за останні пʼять років.
