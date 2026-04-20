 Українські порти виконали 98% плану і перевалили понад 21 млн тонн вантажів

Зерно, метал і контейнерні перевезення: українські порти виконали 98% плану, попри атаки РФ

Порт Миколаїв. Архівне фото МикВісті

У першому кварталі 2026 року українські порти виконали план перевалки на 98% та обробили понад 21 мільйон тонн вантажів.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За його словами, від початку року російські війська атакують портову інфраструктуру в середньому кожні п’ять днів. Унаслідок цих ударів пошкоджено 193 об’єкти інфраструктури та 25 цивільних суден. Водночас, як наголосив міністр, «попри це, робота не зупиняється».

Найбільшу частку перевалки традиційно становлять зернові — понад 11,6 мільйона тонн. Також стабільно працює сегмент металопродукції — 1,2 мільйона тонн. Окремо зростають контейнерні перевезення: за три місяці обробили понад 63 000 TEU, що на 43% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Олексій Кулеба додав, що з початку роботи Українського морського коридору у вересні 2023 року через нього перевезли понад 190 мільйонів тонн вантажів, з яких понад 110 мільйонів тонн — зернові.

Нагадаємо, що у березні 2026 року виробники відправили на зовнішні ринки 216,2 мільйона штук яєць на суму 24 мільйони доларів, що стало рекордним показником за останні пʼять років.

Останні новини про: Порти

Кабмін реорганізує порти Миколаївщини та Одещини на товариства: що зміниться
Росія атакувала порт в Ізмаїлі: пошкоджено цивільне судно та обладнання
Влада Одещини показала наслідки атак по портовій інфраструктурі
Читайте також:
новини
«Почули вибух — і посипались вікна»: як миколаївці пережили нічну атаку дронів

Даріна Мельничук
новини
На ремонт ліфтів у лікарнях Миколаєва потрібно ₴38,8 млн: міська влада шукає донора

Юлія Бойченко
новини
Нічний обстріл Миколаєва: комунальники ліквідовують наслідки атаки

Юлія Бойченко
новини
Керівник управління культури заявив, що у Миколаєві провели понад три тисячі заходів у 2026 році

Даріна Мельничук
новини
У Миколаєві відкрилась виставка художника Володимира Федорченка

Катерина Середа
«Почули вибух — і посипались вікна»: як миколаївці пережили нічну атаку дронів

Зеленський назвав регіони, що відстають у підготовці до опалювального сезону

5 годин тому

Тварини з притулку шукають дім: у Миколаєві організовують виставку-прилаштування

Головне сьогодні