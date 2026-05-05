 РФ атакувала порт Великої Одеси 5 травня

РФ вдарила по порту Великої Одеси: пошкоджене іноземне судно

Вранці 5 травня російські війська вдарили по порту Великої Одеси. Внаслідок атаки пошкоджено цивільне судно під прапором Островів Кука.

Як повідомили в Асоціації морських портів України, члени екіпажу не постраждали.

«Черговий удар спрямований по цивільному судноплавству. Порт працює з урахуванням безпекових ризиків, ліквідацію наслідків здійснюють профільні служби», — зазначили в повідомленні.

Нагадаємо, що 3 травня російські безпілотники атакували портову інфраструктуру Чорноморська в Одеській області. Внаслідок прямих влучань зруйновано та пошкоджено резервуари для зберігання, що призвело до витоку понад 1100 тонн продукції. У компанії запевнили, що олія не потрапила в море.

Слід зазначити, що від початку повномасштабного вторгнення російські війська пошкодили або частково знищили понад 900 об’єктів портової інфраструктури України, серед яких — 177 цивільних суден.

