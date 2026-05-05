РФ вдарила по порту Великої Одеси: пошкоджене іноземне судно
- Новини Одеси
-
•
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
13:02, 05 травня, 2026
-
Вранці 5 травня російські війська вдарили по порту Великої Одеси. Внаслідок атаки пошкоджено цивільне судно під прапором Островів Кука.
Як повідомили в Асоціації морських портів України, члени екіпажу не постраждали.
«Черговий удар спрямований по цивільному судноплавству. Порт працює з урахуванням безпекових ризиків, ліквідацію наслідків здійснюють профільні служби», — зазначили в повідомленні.
Нагадаємо, що 3 травня російські безпілотники атакували портову інфраструктуру Чорноморська в Одеській області. Внаслідок прямих влучань зруйновано та пошкоджено резервуари для зберігання, що призвело до витоку понад 1100 тонн продукції. У компанії запевнили, що олія не потрапила в море.
Слід зазначити, що від початку повномасштабного вторгнення російські війська пошкодили або частково знищили понад 900 об’єктів портової інфраструктури України, серед яких — 177 цивільних суден.
Останні новини про: Війна в Україні
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.