 Обстріл Херсонської області 4 травня

Обстріл Херсонщини: пошкоджені будинки, магазини і вежі зв’язку, є загиблий та поранені

Наслідки атак по Херсонщині. Фото: Нацполіція

Російські війська протягом доби атакували Херсонську область — під ударами опинилися десятки населених пунктів, є загиблий і поранені.

Про це повідомив вранці 5 травня керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, війська Росії били по 34 населених пунктах, застосовуючи дрони, артилерію та авіацію. Під обстрілами були житлові квартали та об’єкти соціальної інфраструктури.

Унаслідок атак пошкоджені магазини, стільникові вежі, поштове відділення, 17 приватних будинків і автомобілі.

За даними Прокудіна, за минулу добу на Херсонщині загинула одна людина, ще семеро отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Слід зазначити, що протягом квітня цього року в Херсоні через російські атаки були поранені 238 людей, ще 20 мирних жителів загинули.

