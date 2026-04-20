Україна в березні експортувала рекордну кількість яєць

У березні 2026 року виробники відправили на зовнішні ринки 216,2 мільйона штук яєць на суму 24 мільйони доларів, що стало рекордним показником за останні пʼять років.

За даними Союза птахівників України, фізичні обсяги експорту зросли на 23% порівняно з лютим 2026 та на 25% відносно березня 2025 року. Також за березень 2026 року, виручка збільшилась на 57%.

До того ж у перший квартал 2026 року Україна наростила експорт яєць до 579,5 мільйона штук, що принесло 66 мільйонів доларів виручки.

Показники продемонстрували впевнене зростання: фізичні обсяги поставок збільшилися на 17%, тоді як грошові надходження злетіли одразу на 74% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Найбільшим споживачем продукції стала Іспанія, яка закупила 26,1% від усього обсягу, а до списку головних імпортерів також увійшли Великобританія (13,1%), Польща (11,7%) та Ізраїль (8,3%).

Також, варто зазначити, що у березні 2026 року на Миколаївщині найбільше подорожчали пальне, одяг і окремі харчові продукти, а загальний темп зростання цін став максимальним із початку року.