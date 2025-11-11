Інфляція прискорюється: ціни в Україні зросли майже на 11% за рік

У жовтні 2025 року споживчі ціни в Україні зросли на 0,9% порівняно з вереснем. У річному вимірі інфляція сягнула 10,9%.

Як свідчать дані Держстату, базова інфляція у жовтні становила 0,6%, а в річному обчисленні — 10,2%. Найбільше подорожчали продукти харчування та безалкогольні напої — у середньому на 1,6% за місяць.

Дані індексу цін у жовтні 2025 року. Інфографіка: Держстат

Зокрема, ціни на яйця зросли на 11%, на овочі — на 10,4%. Також підвищилися ціни на сало, молоко, рибу та рибні продукти, хліб, м’ясо, сири, соняшникову олію та безалкогольні напої — у межах від 1% до 7,1%.

Водночас зафіксували зниження цін на фрукти, цукор, рис і макаронні вироби — від 0,2% до 2,6%. При цьому, алкоголь і тютюн подорожчали на 1,5%, зокрема через зростання цін на тютюнові вироби на 2,2%.

У транспортній сфері загальне зростання цін становило 0,1%. Проїзд у автодорожньому транспорті подорожчав на 0,6%, натомість залізничний пасажирський транспорт подешевшав на 5%.

Дані індексу цін у жовтні 2025 року. Інфографіка: Держстат

Раніше повідомлялось, що у серпні в Миколаївській області подешевшали овочі, фрукти та яйця, проте значно подорожчав одяг, крупи та послуги освіти. Загалом з серпня ціни у регіоні зросли на 0,3%, а з початку року — на 6,0%.