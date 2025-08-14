Вже 46 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

    14 серпня, 2025

На Миколаївщині овочі, молоко й одяг подешевшали: як змінилися ціни у липні

У липні в Миколаївській області овочі подешевшали майже на чверть, однак пальне, яйця та деякі інші товари подорожчали. З початку року споживчі ціни в регіоні зросли на 6,6%, а за рік майже на 15%.

Про це свідчать дані обласного управління статистики, пишуть «МикВісті»

Інфографіка Головного управлінні статистики у Миколаївській областіІнфографіка Головного управлінні статистики у Миколаївській області

Зокрема, овочі знизилися в ціні на 24%. А також молоко, безалкогольні напої, сало та гречка, вартість яких зменшилася на 1,7% — 3,7%. 

Ціни на одяг і взуття знизилися на 4%. Зокрема, одяг став дешевшим на 5%, а взуття — на 2,7%. 

Втім, частина товарів і послуг продовжила дорожчати. Яйця, фрукти, риба, соняшникова олія, м’ясо та хліб додали у ціні від 1,5% до 4,7%. Алкоголь і тютюн подорожчали в межах 1,2–1,8%.

Інфографіка Головного управлінні статистики у Миколаївській областіІнфографіка Головного управлінні статистики у Миколаївській області
Інфографіка Головного управлінні статистики у Миколаївській областіІнфографіка Головного управлінні статистики у Миколаївській області

У транспортній сфері вартість зросла через підвищення цін на пальне: бензин А-92 подорожчав на 5,8%, А-95 — на 4,1%, а дизельне пальне — на 3,9%.

У сфері охорони здоров’я, навпаки, зафіксували невелике зниження цін завдяки здешевленню медичних товарів та фармацевтичної продукції.

Нагадаємо, що у травні цього року ціни на продукти харчування та безалкогольні напої в Миколаївській області зросли в середньому на 3,2%. Найбільше подорожчали цибуля, сало та риба, водночас подешевшали огірки та яйця.

