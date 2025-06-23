Цибуля, сало й риба подорожчали: як змінилися ціни на Миколаївщині у травні

У травні цього року ціни на продукти харчування та безалкогольні напої в Миколаївській області зросли в середньому на 3,2%. Найбільше подорожчали цибуля, сало та риба, водночас подешевшали огірки та яйця.

Про це свідчать дані обласного управління статистики, пишуть «МикВісті».

Зокрема ціни на цибулю зросли на 42%. Також відчутно подорожчали фрукти — майже на 18%. Жива та охолоджена риба зросла в ціні на 7,4%, м’ясо й м’ясні продукти — на 5,6%.

Інфографіка Головного управлінні статистики у Миколаївській області

Крім того, зафіксували помірне подорожчання сирів, кисломолочної продукції, борошна, гречки, цукру, соняшникової олії, хліба та безалкогольних напоїв.

Натомість ціни на огірки знизились на 30,6%, а яйця стали дешевшими на майже 11%. Подорожчали алкогольні напої і тютюнові вироби на понад 2%. При цьому алкоголь подорожчав більше — на майже 4%, тютюнові вироби — на майже 1%.

Інфографіка Головного управлінні статистики у Миколаївській області

Одяг і взуття подешевшали на 1,2%, при цьому взуття впало в ціні більше, ніж одяг. Зокрема, взуття — на 1,8%, одяг — на 0,8%

Ціни на транспорт у середньому знизились на 0,5% завдяки здешевленню пального та міжміських перевезень. Пальне та мастила подешевшали на 1,5%, а проїзд у міжміських поїздах — на 0,7%.

Водночас проїзд у таксі подорожчав на 3,2%, а послуги з перевезення речей — на 1,2%.

Інфографіка Головного управлінні статистики у Миколаївській області

Нагадаємо, у квітні в Миколаївській області найбільше подорожчала свинина — майже на 14%, а також безалкогольні газовані напої — на понад 11%. Тоді як молоко та яйця подешевшали на 4%.