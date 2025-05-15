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На Миколаївщині подешевшало молоко, але подорожчала свинина

У квітні в Миколаївській області найбільше подорожчала свинина — майже на 14%, а також безалкогольні газовані напої — на понад 11%. Тоді як молоко та яйця подешевшали на 4%. 

Як свідчать дані обласного управління статистики, загальний рівень інфляції в регіоні за місяць склав 0,9%, пишуть «МикВісті».

Інфографіка Головного управлінні статистики у Миколаївській областіІнфографіка Головного управлінні статистики у Миколаївській області

Відчутне зростання цін зафіксовано на фрукти (+11%), цукор (+4,7%), м’ясо та м’ясопродукти (+4,4%), сир і творог (+3,7%), картоплю (+3,5%), одяг і взуття (+3,8%).

Водночас проїзд у приміському автобусі подорожчав на 4,8%, міжміському поїзді — на 0,7%.
Крім того, зросла вартість ритуальних послуг на 32,4%.

Натомість частина товарів подешевшала. Молоко впало в ціні на 4,3%, яйця — на 3,8%, олія соняшникова — на 1,4%, пальне та мастила — на 1,5%, а медикаменти — на 0,7%.

У річному вимірі в порівнянні з квітнем 2024 року, загальний рівень інфляції в області становить +16,4%, а з початку 2025 року зріс на 4,6%.

Інфографіка Головного управлінні статистики у Миколаївській областіІнфографіка Головного управлінні статистики у Миколаївській області
Інфографіка Головного управлінні статистики у Миколаївській областіІнфографіка Головного управлінні статистики у Миколаївській області

Нагадаємо, що у березні в Миколаївській області найбільше подорожчали проїзд у міському транспорті — на 21% та яйця — на 18%, тоді як сало подешевшало на 8%.

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