На Миколаївщині подорожчали сало, крупи та одяг: як змінилися ціни у вересні

У серпні в Миколаївській області подешевшали овочі, фрукти та яйця, проте значно подорожчав одяг, крупи та послуги освіти. Загалом з серпня ціни у регіоні зросли на 0,3%, а з початку року — на 6,0%.

Про це свідчать дані обласного управління статистики, пишуть «МикВісті»

Продукти харчування та безалкогольні напої в середньому подешевшали на 1,0%. Найпомітніше знизилися ціни на фрукти — на 11,1%, овочі — на 6,7% та яйця — на 5,9%. Менш суттєво подешевшали борошно, рис, цукор, молоко, риба та рибні продукти. Водночас деякі товари навпаки подорожчали: ціна на сало зросла одразу на 24,3%, на гречані крупи — на 2,9%, а на макаронні вироби — на 1,9%.

Як на Миколаївщині змінилися ціни у вересні. Інфографіка Головного управлінні статистики у Миколаївській області

Алкогольні напої та тютюнові вироби подорожчали загалом на 2,8%, зокрема алкоголь — на 3,4%, а тютюн — на 2,4%. Одяг і взуття зросли в ціні на 9,0%, що пов’язано з появою в продажу зимового асортименту: вартість взуття піднялася на 10,1%, а одягу — на 8,5%.

Невелике зниження зафіксовано у сфері транспорту — на 0,1%. Це відбулося завдяки здешевленню палива і мастил на 0,5%, а також зниженню вартості проїзду в міжміських поїздах на 3,4%.

Найбільше у вересні зросли ціни на послуги освіти — на 17,2%. Основною причиною стало підвищення вартості навчання у вищих навчальних закладах, яке сягнуло 24,5%.

Нагадаємо, у липні в Миколаївській області овочі подешевшали майже на чверть, однак пальне, яйця та деякі інші товари подорожчали.