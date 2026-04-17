 7 років тюрми за фінансові махінації: в Одесі засудили ексбухгалтерку

В Одесі ексбухгалтерку засудили до 7 років за фінансові махінації на понад ₴1 млн

В Одесі ексбухгалтерку засудили до 7 років за фінансові махінації. Фото: Прокуратура Одеської області

Колишню головну бухгалтерку готельного підприємства в Одесі засудили за розтрату коштів та несанкціоновані операції з банківськими рахунками на суму майже 1,3 мільйони гривень.

Як повідомили в обласній прокуратурі, жінку визнали винною у розтраті майна підприємства та несанкціонованому втручанні в автоматизовані системи.

За даними слідства, з серпня 2017 по листопад 2019 року бухгалтерка, маючи доступ до системи дистанційного банкінгу та використовуючи електронний цифровий підпис, без відома власника підприємства проводила фіктивні операції. Вона формувала платіжні доручення та переказувала кошти на рахунки підконтрольної особи, а також на рахунки фінансових установ для погашення власних кредитів.

Суд встановив, що загалом було понад 90 несанкціонованих транзакцій. Сума збитків підприємству становить близько 1,3 мільйони гривень. Жінці призначили покарання — сім років тюрми з конфіскацією майна. Також її позбавили права обіймати посади, пов’язані з бухгалтерською діяльністю, строком на три роки.

Нагадаємо, що прокуратура оголосила дві нові підозри у справі постачання дитячого харчування у школи Миколаєва — йдеться про розтрату майна та порушення санітарних норм.

