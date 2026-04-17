В Одесі під Дерибасівською знайшли старовинний кам’яний міст

В Одесі під Дерибасівською під час ремонту знайшли старовинний кам'яний міст.

У центрі Одеси під час ремонту на вулиці Дерибасівській комунальники випадково натрапили на залишки старовинного кам’яного мосту. Історичну знахідку виявили на глибині менш ніж метр під сучасною дорогою та тротуаром — навпроти входу до торговельного центру «Європа».

Про це повідомило видання «Південний кур’єр».

Виявлена кам’яна арка розташована перпендикулярно до Дерибасівської. Краєзнавці зазначають, що конструкція не схожа на старий каналізаційний колектор, адже історичні комунікації прокладали вздовж вулиць, а не під самою проїжджою частиною. Також малоймовірно, що це підземний хід або підвал — так звані «міни» під центральною вулицею не будували.

За напрямком і глибиною залягання фахівці припускають, що знайдена арка є бічним прольотом кам’яного мосту початку XIX століття.

Історики нагадують: у той час через територію сучасної Дерибасівської проходили верхів’я глибокої Військової балки. Яр перетинав район нинішньої Ланжеронівської вулиці та простягався до сучасного Червоного провулку. Для зручного пересування містом тоді звели два мости — один на Ланжеронівській, інший кам’яний — на Гімназичній.

Кам’яний міст заклали у 1811 році за проєктом архітектора Франца Фраполлі, одного із засновників Одеси, а завершили будівництво навесні 1812-го. Уже в першій половині XIX століття під час активної забудови міста Військову балку засипали землею, а мости ліквідували — їх або повністю засипали, або частково розібрали.

«Мости через Військову балку по Дерибасівській і Ланжеронівській ліквідували ще в першій половині ХІХ століття, коли вирівняли рівень Грецької площі та засипали верхів'я Військової балки. Кам'яний міст на Дерибасівській або засипали, або розібрали і потім засипали. А ось дерев'яний міст Ланжеронівською, за легендою, просто засипали землею. Однак, при розкопках Ланжеронівської при ремонті теплотраси влітку 2018 року жодних залишків конструкцій моста помічено не було. Швидше за все, якщо вони й були — їх знищили ще в 1950-і, при початковій прокладці теплотраси» ,— йдеться у повідомленні.

Слід зазначити, що розкопки в Одесі розпочали 25 червня співробітники Південноукраїнського національного педагогічного університету імені Ушинського спільно з Інститутом археології НАН України. Серед знайденого — уламки давньоримських амфор, червонолакового посуду, скіфська кераміка, обтесані камені. Усі ці знахідки свідчать про багатовікову історію території, де нині стоїть пам’ятник Дюку, встановлений у 1826 році.