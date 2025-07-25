Археологи заявили, що Хаджибейська фортеця стояла в центрі Одеси

Місце розкопок у центрі Одеси. Фото: Andrew Krasnozhon

Археологічна експедиція в Одесі визначила точне місце розташування Хаджибейської фортеці. За словами дослідників, оборонна споруда знаходилася на території сучасного центру міста — між пам’ятником Рішельє, фунікулером і алеями південної частини Приморського бульвару.

Про це повідомив ректор Південноукраїнського національного педагогічного університету Андрій Красножон, який раніше повідомляв про знахідку археологічних матеріалів генуезького походження XIV століття у центрі Одеси.

Розкопки розпочалися ще у 2021 році, однак були призупинені через повномасштабне вторгнення. Роботи вдалося відновити лише у червні 2025-го.

«Хаджибейський замок знайдено. Поставлено крапку в дискусіях про його розташування, які тривали майже 200 років. Вони виникали через брак достовірних картографічних даних, письмових джерел та відсутність слідів самої споруди, яку підірвали російські війська після штурму 1789 року, а пізніше розібрали на будматеріали», — розповів Красножон.

Місце розкопок біля пам'ятника Рішельє. Фото: Andrew Krasnozhon Місце розкопок біля пам'ятника Рішельє. Фото: Andrew Krasnozhon

У ході розкопок археологи виявили фронтальну стіну артилерійської берегової батареї, що зображена на планах замку кінця XVIII століття. Вона була добудована з боку берега. Також на місці знайшли кераміку та бронзові вироби османського походження.

«Основу стіни замкової батареї закладено в античний шар V століття до н.е. Це вперше, коли вдалося простежити культурні нашарування давньогрецького поселення Гавань Істріан на його північному кордоні», — додав археолог.

За словами дослідників, античне поселення розташовувалося у стародавньому яру, який згодом став природним укріпленням для стін Хаджибейської фортеці.

«Крім того, саме тут розташована найвища точка плато Приморського бульвару (+32 метри над рівнем моря). Це давало фортеці стратегічну перевагу для контролю над гаванню та підступами до гирла двох балок — Військової та Карантинної. В одній із них і знаходився порт турецького Хаджибея», — йдеться у повідомленні.

Схематичні зображення споруди. Фото: Andrew Krasnozhon Схематичні зображення споруди. Фото: Andrew Krasnozhon Схематичні зображення споруди. Фото: Andrew Krasnozhon

Нагадаємо, розкопки в Одесі розпочали 25 червня співробітники Південноукраїнського національного педагогічного університету імені Ушинського спільно з Інститутом археології НАН України.

Серед знайденого — уламки давньоримських амфор, червонолакового посуду, скіфська кераміка, обтесані камені. Усі ці знахідки свідчать про багатовікову історію території, де нині стоїть пам’ятник Дюку, встановлений у 1826 році.