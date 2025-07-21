  • понеділок

    21 липня, 2025

  • 25.4°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 21 липня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 25.4° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

В Одесі археологи знайшли залишки італійської фортеці під пам’ятником Дюку

Фото з місця розкопок біля пам'ятника Дюку в Одесі. Фото: Andrew KrasnozhonФото з місця розкопок біля пам'ятника Дюку в Одесі. Фото: Andrew Krasnozhon

В Одесі, на Приморському бульварі біля пам’ятника герцогу де Рішельє, археологи виявили матеріали генуезького походження, що датуються XIV століттям.

Про це повідомляє державна інформаційна агенція «Укрінформ» з посиланням на допис у Facebook ректора Південноукраїнського національного педагогічного університету Андрія Красножона.

«Археологічна експедиція на Приморському бульварі в Одесі завершена. Надзвичайно вдалий за результативністю сезон», — написав Андрій Красножон.

Розкопки тривали лише три тижні, у них брали участь студенти Південноукраїнського педуніверситету та співробітники Інституту археології НАН України.

Як повідомляє «Укрінформ», знайдені матеріали свідчать про існування на цьому місці італійської фортеці Джинестра, збудованої генуезцями. Пізніше тут була розташована османська фортеця Хаджибей. Залишки фортифікацій виявили поблизу одеського фунікулера.

Фото з місця розкопок біля пам'ятника Дюку в Одесі. Фото: Andrew KrasnozhonФото з місця розкопок біля пам'ятника Дюку в Одесі. Фото: Andrew Krasnozhon
Фото з місця розкопок біля пам'ятника Дюку в Одесі. Фото: Andrew KrasnozhonФото з місця розкопок біля пам'ятника Дюку в Одесі. Фото: Andrew Krasnozhon

Нагадаємо, розкопки в Одесі розпочали 25 червня співробітники Південноукраїнського національного педагогічного університету імені Ушинського спільно з Інститутом археології НАН України.

Серед знайденого — уламки давньоримських амфор, червонолакового посуду, скіфська кераміка, обтесані камені. Усі ці знахідки свідчать про багатовікову історію території, де нині стоїть пам’ятник Дюку, встановлений у 1826 році.

Останні новини про: Одеса

В Одесі жінку підозрюють у спробі підпалу будівлі ТЦК
Атака дронів на Одесу: загорілася багатоповерхівка, є загиблий
В Одесі демонтують кілька зруйнованих після обстрілів будинків: які саме
Реклама

Читайте також:

новини

Смаколики, дрони та мильні засоби: Сєнкевич поїхав на Схід, й передав допомогу військовим

Даріна Мельничук
новини

«Чекаємо зміни до бюджету», — Сухомлин пояснив, чому держава ще не виділила ₴70 млн на модернізацію водоочисних Миколаєва

Юлія Бойченко
новини

Після скарг миколаївців у Варварівці облаштували два пункти розливу води

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Миколаївській області з початку року закрились 3,6 тисячі ФОПів: експерт пояснив чому

Юлія Бойченко
новини

«Нам потрібна допомога», — Сєнкевич розраховує, що держава сплатить кредит за нові водоочисні перед ЄІБ замість Миколаєва

Юлія Бойченко

Останні новини про: Одеса

В Одесі демонтують кілька зруйнованих після обстрілів будинків: які саме
Атака дронів на Одесу: загорілася багатоповерхівка, є загиблий
В Одесі жінку підозрюють у спробі підпалу будівлі ТЦК

У Миколаєві скейтпарк на Херсонському шосе відремонтують частково — на капремонт немає коштів

СБУ відповіла на звинувачення САП: дії законні, доступу до таємних матеріалів не було

9 годин тому

Миколаївська область стала аутсайдером за результатами НМТ з укрмови та історії

Альона Коханчук

Головне сьогодні