В Одесі археологи знайшли залишки італійської фортеці під пам’ятником Дюку

Фото з місця розкопок біля пам'ятника Дюку в Одесі. Фото: Andrew Krasnozhon

В Одесі, на Приморському бульварі біля пам’ятника герцогу де Рішельє, археологи виявили матеріали генуезького походження, що датуються XIV століттям.

Про це повідомляє державна інформаційна агенція «Укрінформ» з посиланням на допис у Facebook ректора Південноукраїнського національного педагогічного університету Андрія Красножона.

«Археологічна експедиція на Приморському бульварі в Одесі завершена. Надзвичайно вдалий за результативністю сезон», — написав Андрій Красножон.

Розкопки тривали лише три тижні, у них брали участь студенти Південноукраїнського педуніверситету та співробітники Інституту археології НАН України.

Як повідомляє «Укрінформ», знайдені матеріали свідчать про існування на цьому місці італійської фортеці Джинестра, збудованої генуезцями. Пізніше тут була розташована османська фортеця Хаджибей. Залишки фортифікацій виявили поблизу одеського фунікулера.

Фото з місця розкопок біля пам'ятника Дюку в Одесі. Фото: Andrew Krasnozhon Фото з місця розкопок біля пам'ятника Дюку в Одесі. Фото: Andrew Krasnozhon

Нагадаємо, розкопки в Одесі розпочали 25 червня співробітники Південноукраїнського національного педагогічного університету імені Ушинського спільно з Інститутом археології НАН України.

Серед знайденого — уламки давньоримських амфор, червонолакового посуду, скіфська кераміка, обтесані камені. Усі ці знахідки свідчать про багатовікову історію території, де нині стоїть пам’ятник Дюку, встановлений у 1826 році.