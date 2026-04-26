 Атака ворожого безпілотника на Миколаївщини

Дрон поцілив у автомобіль на Миколаївщині: поранений чоловік

Внаслідок атаки ворожого безпілотника поранення отримав 70-річний чоловік. Фото: поліція Миколаївщини

У Галицинівській громаді Миколаївщини внаслідок атаки ворожого безпілотника поранений 70-річний чоловік.

Як повідомили в поліції Миколаївської області, інцидент стався вдень 26 квітня. Дрон поцілив у легковий автомобіль, унаслідок чого травми отримав водій. Постраждалого госпіталізували до медичного закладу.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи, які документують наслідки удару та збирають речові докази. За фактом атаки відкрито кримінальне провадження за статтею про порушення законів та звичаїв війни (частина 1 статті 438 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, що протягом доби у Миколаївський район російські війська 11 разів атакували FPV-дронами Очаківська громада та Галицинівська громада. Внаслідок одного з обстрілів у селі Лупареве поранення отримала 74-річна жінка. Їй надали медичну допомогу на місці, від госпіталізації вона відмовилася.

