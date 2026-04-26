Штормовий вітер у Миколаєві та області: падіння дерев, обриви електромереж і пил зі шламосховищ

Вітер валить дерева і рве дроти: частина Миколаївщини знеструмлена, 26 квітня. Фото: МикВісті

Штормовий вітер накрив Миколаїв та область — у місті падають дерева, зриває дахи, а на дорогах фіксують обриви дротів і пошкодження інфраструктури. Через негоду частина районів міста та області залишилась без електроенергії.

Про це пишуть «МикВісті».

У зв’язку з різким погіршенням погодних умов у регіоні оголосили I (жовтий) рівень небезпечності. Пориви вітру, за прогнозами, сягають 15–20 м/с.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що в різних районах фіксують падіння дерев і великих гілок. Також є повідомлення про пошкодження зовнішніх труб опалення та зірвані елементи покрівель. У дворах житлових будинків повалені дерева пошкодили припарковані автомобілі.

У КП «Миколаївелектротранс» зазначили, що через пошкодження контактної мережі трамваї та тролейбуси курсують із затримками. Комунальні служби працюють над усуненням наслідків негоди.

У «Миколаївобленерго» повідомили, що через падіння дерев та обриви ліній електропередач частина споживачів у Миколаєві та області залишилася без електропостачання. Аварійні бригади відновлюють заживлення.

Окрім цього, мешканці повідомляють про хмари червоного пилу в районі шламосховищ поблизу Миколаївського глиноземного заводу. За словами місцевих жителів, сильний вітер піднімає в повітря червоний шлам, який розноситься прилеглими територіями. Відео з рудим пилом публікують у соцмережах.

Вітер розносить шлам, який зберігається у шламосховищах Миколаївського глиноземного заводу. Фото надіслали в редакцію читачі МикВісті

Міська влада закликає мешканців бути обережними та не перебувати поблизу дерев, рекламних конструкцій і ліній електропередач.

Про повалені дерева просять повідомляти до Контакт-центру за номерами: 15-88, +38 (0512) 751 588, +38 (095) 003 1588.

Наслідки негоди у Корабельному районі. Фото: Олександр Ровно

У дворах житлових будинків дерева пошкодили припарковані автівки та тепломережі Фото: Дмитро Скороходов

Також наслідки негоди фіксують і в інших населених пунктах області. У Первомайську сильний вітер зірвав частину даху з будівлі. Крім того, через шторм пошкодження зафіксували і в Одесі — там, за повідомленнями місцевих жителів, негода зачепила Алею Слави.

Наслідки негоди фіксують і по області — у населених пунктах повалило дерева та поламало гілки. Зокрема, на трасі Миколаїв-Одеса на проїжджій частині лежать обламані гілки, що ускладнює рух транспорту.

Миколаїв накрив шквальний вітер — у місті падають дерева, обриває дроти та пошкоджує дахи. Фото: Анна Мініна