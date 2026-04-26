На Миколаївщині через сильний вітер тисячі людей без світла
- Новини Миколаєва
-
•
- Таміла Ксьонжик
-
•
-
17:39, 26 квітня, 2026
-
Миколаївщину накрила негода.Через сильний вітер пошкоджені лінії електропередачі.
«Миколаївобленерго» повідомляє, що через непогоду тисячі жителів Миколаєва та області залишились без електропостачання.
Як повідомляють енергетики, наразі надходять як поодинокі, так і масові аварійні заявки.
Фахівці вже розпочали роботи із відновлення живлення. До ліквідації наслідків залучено всі наявні бригади.
Нагадуємо, що під Миколаєвом штормовий вітер розносить по околицях небезпечний шлам, який зберігається у шламосховищах «Миколаївського глиноземного заводу».
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.