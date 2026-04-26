На Миколаївщині через сильний вітер тисячі людей без світла

Миколаївщину накрила негода.Через сильний вітер пошкоджені лінії електропередачі.

«Миколаївобленерго» повідомляє, що через непогоду тисячі жителів Миколаєва та області залишились без електропостачання.

Як повідомляють енергетики, наразі надходять як поодинокі, так і масові аварійні заявки.

Фахівці вже розпочали роботи із відновлення живлення. До ліквідації наслідків залучено всі наявні бригади.

Негода на Миколаївщині, фото МикВісті

Нагадуємо, що під Миколаєвом штормовий вітер розносить по околицях небезпечний шлам, який зберігається у шламосховищах «Миколаївського глиноземного заводу».