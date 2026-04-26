 Негода на Миколаївщині 26 квітня: відключення світла

  • неділя

    26 квітня, 2026

  • 9.2°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 26 квітня , 2026 неділя

  • Миколаїв • 9.2° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Миколаївщині через сильний вітер тисячі людей без світла

Миколаївщину накрила негода.Через сильний вітер пошкоджені лінії електропередачі.

«Миколаївобленерго» повідомляє, що через непогоду тисячі жителів Миколаєва та області залишились без електропостачання.

Як повідомляють енергетики, наразі надходять як поодинокі, так і масові аварійні заявки.

Фахівці вже розпочали роботи із відновлення живлення. До ліквідації наслідків залучено всі наявні бригади.

Негода на Миколаївщині, фото МикВісті

Нагадуємо, що під Миколаєвом штормовий вітер розносить по околицях небезпечний шлам, який зберігається у шламосховищах «Миколаївського глиноземного заводу».

0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

