Клени, унабі та горіхи: у Миколаєві школярі висадили дерева навколо гімназії

У Миколаєві школярі висадили дерева.

У Миколаєві на території гімназії №57 учні разом із батьками висадили унабі — так звані китайські фініки. Саджанці придбали родини школярів, а до висадки долучилися діти різного віку.

Про це повідомила журналістка Олександра Ментель.

Нові дерева з’явилися у шкільному парку до Міжнародного дня Землі. За словами директора гімназії Андрія Малахова, унабі — довговічні рослини, які можуть рости на одному місці сотні років і щедро плодоносити понад пів століття.

Разом із китайськими фініками учні висадили також клени, горіхи та шовковицю, а молодші школярі облаштували нові квітники з айстрами, чорнобривцями, нарцисами та мальвами. Для багатьох дітей це стало першим досвідом роботи із землею та висадження рослин.

Акцію назвали «Зелений код поколінь». За словами педагогів, шкільний парк створюється поступово вже багато років — ще на початку 1990-х на цьому місці був пустир. Сьогодні ж навколо навчального закладу росте майже сотня різних видів дерев і кущів.

У гімназії зазначають, що щовесни продовжують висаджувати нові рослини, попри випадки крадіжок саджанців. Вчителі кажуть: головне — навчити дітей дбати про довкілля і залишати після себе щось добре для міста.

