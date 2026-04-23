 У Миколаєві школярі висадили китайські фініки

Клени, унабі та горіхи: у Миколаєві школярі висадили дерева навколо гімназії

У Миколаєві школярі висадили дерева. Фото: Олександра МентельУ Миколаєві школярі висадили дерева. Фото: Олександра Ментель

У Миколаєві на території гімназії №57 учні разом із батьками висадили унабі — так звані китайські фініки. Саджанці придбали родини школярів, а до висадки долучилися діти різного віку.

Про це повідомила журналістка Олександра Ментель.

Нові дерева з’явилися у шкільному парку до Міжнародного дня Землі. За словами директора гімназії Андрія Малахова, унабі — довговічні рослини, які можуть рости на одному місці сотні років і щедро плодоносити понад пів століття.

У Миколаєві школярі висадили дерева. Фото: Олександра МентельУ Миколаєві школярі висадили дерева. Фото: Олександра Ментель
У Миколаєві школярі висадили дерева. Фото: Олександра МентельУ Миколаєві школярі висадили дерева. Фото: Олександра Ментель

Разом із китайськими фініками учні висадили також клени, горіхи та шовковицю, а молодші школярі облаштували нові квітники з айстрами, чорнобривцями, нарцисами та мальвами. Для багатьох дітей це стало першим досвідом роботи із землею та висадження рослин.

Акцію назвали «Зелений код поколінь». За словами педагогів, шкільний парк створюється поступово вже багато років — ще на початку 1990-х на цьому місці був пустир. Сьогодні ж навколо навчального закладу росте майже сотня різних видів дерев і кущів.

У гімназії зазначають, що щовесни продовжують висаджувати нові рослини, попри випадки крадіжок саджанців. Вчителі кажуть: головне — навчити дітей дбати про довкілля і залишати після себе щось добре для міста.

Нагадаємо, що у Корабельному районі Миколаєва на стіні ліцею №40 завершили роботу над муралом, присвяченим місцевому озеленювачу Вадиму Сердцеву. Саме він за два десятиліття висадив у місті понад 20 тисяч дерев і кущів.

Останні новини про: Миколаїв

В квартирі у Миколаєві вибухнула граната: загинув чоловік, є постраждала
Вирок за підпал суду в Миколаєві: 19-річний хлопець отримав строк за співпрацю з РФ
Миколаївські спортсменки здобули золото у велогонці
Реклама
Читайте також:
новини
На Миколаївщині висаджують дерева у лісі, де вигоріло понад 150 га через війну

Даріна Мельничук
новини
Миколаїв до середини вересня отримає перший трамвай зі Швеції

Даріна Мельничук
новини
У «Миколаївелектротрансі» пояснили, чому не можуть продовжити рух тролейбусів до Північного після 22:00

Юлія Бойченко
новини
У Миколаєві з 28 квітня почне курсувати тролейбус №14 до вулиці Казарського

Даріна Мельничук
новини
«Якщо там встигли вичитати всю програму», — школярі Миколаївщини підуть на канікули з 5 червня

Юлія Бойченко
