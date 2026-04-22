У Миколаєві з’явився мурал на честь Вадима Сердцева, який висадив тисячі дерев у місті

Вадим Сердцев. Фото: Свідок.Інфо

У Корабельному районі Миколаєва на стіні ліцею №40 завершили роботу над муралом, присвяченим місцевому озеленювачу Вадиму Сердцеву. Саме він за два десятиліття висадив у місті понад 20 тисяч дерев і кущів.

Про це у соцмережах повідомила волонтерка Наталя Алексіна.

За її словами, мурал створили за ескізом художниці Валерії Кучер. Місце для стінопису обирали разом із головним архітектором міста. Роботи профінансував миколаївський підприємець, ім’я якого поки не розголошують.

«На стіні Миколаївського ліцею 40 (у Корабельному районі) завершилася робота над муралом, який має увічнити пам'ять про Вадима Сердцева — знаменитого озеленювача нашого міста, колишнього інженера Миколаївського глиноземного заводу, а потім активного пенсіонера, який за 20 років висадив у Миколаєві понад 20 тисяч дерев та кущів», — написала вона.

Озеленювач Миколаєва Вадим Сердцев

96-річний Вадим Андрійович Сердцев роками безкорисливо висаджував дерева у місті Миколаєві. Рішення Миколаївської міської ради від 11 вересня 2019 року № 55/3 Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Миколаєва».

Вадим Сердцев роками працював енергетиком на виробництві. Озелененню почав приділяти увагу, коли вийшов на пенсію. Саджанці чоловік вирощував самостійно. ЗМІ писали, що після повернення у Миколаїв він часто виходив із тачкою та каністрами, аби поливати саджанці й доглядати за дорослими деревами. Вадим Сердцев завжди повторював, що «вся планета має бути зеленою».

В 2019 році в інтервʼю він розповідав, що серед улюблених дерев, які він висадив: катальпи, в'язи, акації, екзотичні павловнії. Деякі саджанці він вирощував із насіння, а деякі викопував із посадок, лісових зон — даючи їм друге життя. Улюблениця Вадима Сердцева — катальпа. Саме завдяки йому це дерево стало популярним у Миколаєві. Раніше у місті їх було одиниці. А подивившись, що катальпа в наших умовах дуже добре приживається і росте, до того ж за рік вона може дати приросту на 10 сантиметрів, Сердцев почав влаштовувати масові посадки. Цілі алеї катальп висаджені Сердцевим, зростають у районі вулиці Океанівської у районі Центральної районної лікарні №5.