У Миколаєві з’являться два нові мурали: де чекати на артоб’єкти

У Корабельному районі на стіні школи з'явиться мурал із зображенням Вадима Сердцева. Фото: Корабелов.Інфо

У Корабельному районі Миколаєва та на вулиці Соборній планують створити ще два мурали.

Про це під час прямого ефіру розповів головний архітектор міста Євген Поляков, пишуть «МикВісті».

Він зазначив, що місто працює над різними напрямками, пов’язаними з міським простором, при цьому на створення стінописів не витрачають бюджетні кошти — проєкти реалізують за гроші меценатів та небайдужого бізнесу.

— Це стосується не лише пам'ятників, це стосується написів там на вулицях в Google Maps, це також якісь мистецькі прояви у вигляді стінописів. Кошти бюджетні на це не використовуємо. У нас є містяни, є працівники бізнесу, меценати, яким цікаве їхнє місто, яке вони люблять, які хочуть зробити його краще, — каже Євген Поляков.

Він додав, що нещодавній мурал з соняхами на одному з відновлених будинків біля Манганарівського скверу («Серце міста») отримав позитивні відгуки від миколаївців, що стало стимулом для нових проєктів. Наступні стінописи планують реалізувати найближчим часом.

— Наступний мурал ми робимо в Корабельному районі, а потім — на вулиці Соборній. Думаю, також всім сподобається. Приємно, що вам це допомагає триматися і вам це подобається. Ми для цього і робили — для натхнення, — додав архітектор.

Як повідомляє Korabelov.info, у Корабельному районі вже завершується робота над муралом на стіні Миколаївського ліцею №40. Стінопис присвячений пам’яті відомого озеленювача Вадима Сердцева, який за 20 років висадив у місті понад 20 тисяч дерев і кущів. Авторкою ескізу стала художниця Валерія Кучер, а фінансування взяв на себе миколаївський підприємець, ім’я якого поки не розголошують.

За словами художниці, ідею муралу обрали через голосування у Facebook наприкінці 2025 року. Роботу над стінописом планують завершити вже цього тижня.

Нагадаємо, що Миколаєві біля точки роздачі очищеної води на території КП «Миколаївелектротранс» з’явилися два яскраві мурали від митців із Франції — JoFo та Charles.

У 2024 році в центрі Миколаєва офіційно відкрили мурал навпроти Офісу посольства Данії на честь дружби та співпраці з Королівством. На малюнку художники зобразили видатні памʼятки Данії, наприклад, зоопарк у Копенгагені, який є одним з найстаріших у Європі, та знаменитий парк атракціонів зі старовинними гірками «Tivoli Gardens».