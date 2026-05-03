 Українська співачка Lelеka вирушила до Відня на «Євробачення-2026»

Представниця України на «Євробаченні» Lelеka вже виїхала до Австрії

Співачка Lelеka, яка представляє Україну на пісенному конкурсі «Євробачення-2026», вирушила до Відня.

Про це повідомили в «Укрзалізниці».

Там зазначили, що везуть артистку на конкурс і закликали підтримати Україну 14 травня у другому півфіналі.

«Веземо Leleka на Євробачення та закликаємо всіх підтримати Україну 14 травня у другому півфіналі. Віримо в українську пісню та ще один кришталевий мікрофон на столику нашого купе», — йдеться в повідомленні.

На «Євробаченні-2026» Leléka виконуватиме пісню Ridnym. За підсумками Нацвідбору співачка отримала максимальні 10 балів і від журі, і від глядачів.

Нагадаємо, у 2026 році пісенний конкурс «Євробачення» відбудеться у столиці Австрії — Відні.

Півфінали заплановані на 12 та 14 травня, а гранд-фінал відбудеться 16 травня на найбільшій критій арені країни — Wiener Stadthalle.

