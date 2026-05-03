Представниця України на «Євробаченні» Lelеka вже виїхала до Австрії
22:28, 03 травня, 2026
Співачка Lelеka, яка представляє Україну на пісенному конкурсі «Євробачення-2026», вирушила до Відня.
Про це повідомили в «Укрзалізниці».
Там зазначили, що везуть артистку на конкурс і закликали підтримати Україну 14 травня у другому півфіналі.
«Веземо Leleka на Євробачення та закликаємо всіх підтримати Україну 14 травня у другому півфіналі. Віримо в українську пісню та ще один кришталевий мікрофон на столику нашого купе», — йдеться в повідомленні.
На «Євробаченні-2026» Leléka виконуватиме пісню Ridnym. За підсумками Нацвідбору співачка отримала максимальні 10 балів і від журі, і від глядачів.
Нагадаємо, у 2026 році пісенний конкурс «Євробачення» відбудеться у столиці Австрії — Відні.
Півфінали заплановані на 12 та 14 травня, а гранд-фінал відбудеться 16 травня на найбільшій критій арені країни — Wiener Stadthalle.
