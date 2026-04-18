Кулеба відзвітував, що дорожники виконали половину запланованого ремонту

 Кулеба заявив, що в Україні вже виконали майже половину запланованих дорожніх робіт

Дорожники ремонтують автошляхи. Фото: Агенція відновлення

В Україні з початку року дорожники виконали майже половину обсягу ремонту автошляхів державного значення, який планують завершити до 1 червня.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За його словами, від початку року в країні вже відремонтовано понад 4,4 мільйона квадратних метрів дорожнього покриття.

— Це майже половина обсягів на дорогах державного значення, які заплановано виконати до 1 червня, — зазначив урядовець.

Кулеба відзвітував, що цьогоріч ремонтну кампанію розпочали рекордно рано. Якщо взимку темпи робіт становили близько 4–5 тисяч квадратних метрів на добу, то нині вони зросли майже до 200 тисяч квадратних метрів щодня.

Наразі на державних трасах працюють близько 200 ремонтних бригад і майже 1,9 тисячі працівників. Кількість бригад додатково збільшили, щоб пришвидшити відновлення дорожньої інфраструктури.

Ремонт триває на ключових транспортних маршрутах країни, зокрема на трасах: Київ—Харків—Довжанський; Київ—Одеса; Київ—Чоп; Львів—Шегині; Доманове—Ковель—Чернівці—Тереблече та Виступовичі—Житомир—Могилів-Подільський.

Як повідомили в Агенції відновлення, на трасі М-05 Київ — Одеса відремонтували 7,8 тисячі квадратних метрів.

Загалом у 2026 році планують відновити близько десяти мільйонів квадратних метрів дорожнього покриття по всій Україні.

Нагадаємо, що в Україні за тиждень відновили понад один мільйон квадратних метрів доріг. Найбільший підлатали міжнародну трасу М-05 Київ — Одеса.

