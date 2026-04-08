Ремонт прифронтових доріг передали Держспецслужбі транспорту

Ремонт доріг в Україні. Фото: Міністерство розвитку громад та територій

Уряд передав повноваження з ремонту доріг на прифронтових територіях Державній спеціальній службі транспорту. Вона відповідатиме за відновлення та утримання автошляхів у зоні бойових дій і на відстані до 40 кілометрів від лінії фронту.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За її словами, рішення дозволить оперативно розпочати роботи на найважливіших напрямках.

— Уряд ухвалив відповідне рішення, яке дозволить одразу розпочати роботи на пріоритетних напрямках — там, де пересуваються військові, відбувається евакуація поранених і забезпечується постачання, — зазначила вона.

Кабінет Міністрів визначив Держспецслужбу транспорту єдиним замовником робіт і закупівель, пов’язаних із поточним ремонтом та утриманням доріг у прифронтових районах. Перелік об’єктів і їхню пріоритетність формуватиме Генеральний штаб ЗСУ.

Ремонтні роботи розпочинатимуть після затвердження списку доріг і проведення обстеження пошкоджень. Фінансування здійснюватиметься в межах бюджету Державної спеціальної служби транспорту.