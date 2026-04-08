Ремонт прифронтових доріг передали Держспецслужбі транспорту
0:06, 08 квітня, 2026
-
Уряд передав повноваження з ремонту доріг на прифронтових територіях Державній спеціальній службі транспорту. Вона відповідатиме за відновлення та утримання автошляхів у зоні бойових дій і на відстані до 40 кілометрів від лінії фронту.
Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.
За її словами, рішення дозволить оперативно розпочати роботи на найважливіших напрямках.
— Уряд ухвалив відповідне рішення, яке дозволить одразу розпочати роботи на пріоритетних напрямках — там, де пересуваються військові, відбувається евакуація поранених і забезпечується постачання, — зазначила вона.
Кабінет Міністрів визначив Держспецслужбу транспорту єдиним замовником робіт і закупівель, пов’язаних із поточним ремонтом та утриманням доріг у прифронтових районах. Перелік об’єктів і їхню пріоритетність формуватиме Генеральний штаб ЗСУ.
Ремонтні роботи розпочинатимуть після затвердження списку доріг і проведення обстеження пошкоджень. Фінансування здійснюватиметься в межах бюджету Державної спеціальної служби транспорту.
Нагадаємо, що в Україні за тиждень відновили понад один мільйон квадратних метрів доріг. Найбільший підлатали міжнародну трасу М-05 Київ — Одеса.
