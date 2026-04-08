 Тепер Держспецслужба транспорту буде ремонтувати прифронтові дороги

  • середа

    8 квітня, 2026

  • 5.8°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 8 квітня , 2026 середа

  • Миколаїв • 5.8° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Ремонт прифронтових доріг передали Держспецслужбі транспорту

Ремонт доріг в Україні. Фото: Міністерство розвитку громад та територій

Уряд передав повноваження з ремонту доріг на прифронтових територіях Державній спеціальній службі транспорту. Вона відповідатиме за відновлення та утримання автошляхів у зоні бойових дій і на відстані до 40 кілометрів від лінії фронту.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За її словами, рішення дозволить оперативно розпочати роботи на найважливіших напрямках.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

by phone
by card
lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

— Уряд ухвалив відповідне рішення, яке дозволить одразу розпочати роботи на пріоритетних напрямках — там, де пересуваються військові, відбувається евакуація поранених і забезпечується постачання, — зазначила вона.

Кабінет Міністрів визначив Держспецслужбу транспорту єдиним замовником робіт і закупівель, пов’язаних із поточним ремонтом та утриманням доріг у прифронтових районах. Перелік об’єктів і їхню пріоритетність формуватиме Генеральний штаб ЗСУ.

Ремонтні роботи розпочинатимуть після затвердження списку доріг і проведення обстеження пошкоджень. Фінансування здійснюватиметься в межах бюджету Державної спеціальної служби транспорту.

Нагадаємо, що в Україні за тиждень відновили понад один мільйон квадратних метрів доріг. Найбільший підлатали міжнародну трасу М-05 Київ — Одеса.

Останні новини про: Війна в Україні

Реклама
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

