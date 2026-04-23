До Миколаєва до середини вересня доставлять перший трамвай зі Швеції

ДоІ Миколаєва передадуть 40 трамваїв зі Швейцарії.

До Миколаєва доставлять перший тестовий трамвайний вагон моделі M29 зі Швеції. Основну партію з 40 вагонів планують передати до кінця цього року або на початку 2027 року.

Про це повідомив директор комунального підприємства «Миколаївелектротранс» Юрій Сметана під час прямого ефіру у Facebook, пишуть «МикВісті».

Він розповів, що до кінця травня остаточне рішення мають ухвалити міська та регіональна влада шведського міста Гетеборг. Після цього наприкінці серпня — у середині вересня до Миколаєва має прибути перший тестовий вагон, який почнуть адаптовувати до місцевої колії.

— У нас є всі креслення цього вагона, їх нам передали. Ми їх вивчаємо і вже готуємо матеріали, необхідні для адаптації рухомого складу до нашої трамвайної мережі. Після цього ми випустимо вагон на лінію та продемонструємо, що він працює, — сказав Юрій Сметана.

Він додав, що наприкінці 2026 року або на початку 2027 року розпочнеться постачання основної партії трамвайних вагонів.

— Це буде близько 40 трамвайних вагонів марки М-29. Багато також було питань про те, що це старі вагони, їм 50 років. Так, їм 50 років, але вони до сьогодні рухаються на маршрутах міста Гетеборга. Вони не стоять десь під парканом і не пиляться. Вони рухаються, працюють і обслуговують пасажирів. Вони в набагато кращому стані як візуально, так і технічно, ніж ті трамвайні вагони, які є в нас, — пояснив Юрій Сметана.

За його словами, з 15 по 18 травня п’ять працівників трамвайного депо — водій, механіки та електрики поїдуть до Гетеборга для проходження навчання з обслуговування цих трамваїв.

— Витрати на проживання та харчування у Швеції бере на себе шведська сторона. Ми забезпечуємо транспортні витрати та добові відповідно до законодавства. Працівники перебуватимуть там три тижні, щоб після повернення навчити колег роботі з цим рухомим складом, — пояснив директор комунального підприємства «Миколаївелектротранс».

Юрій Сметана також зазначив, що місто наразі не розглядає закупівлю нових трамваїв через їхню високу вартість.

— Нові дуже-дуже дорогі: один вагон «Татра-Юг» такого ж розміру коштує 1,4 млн євро. На сьогодні для бюджету міста Миколаєва це колосальні кошти, і придбати нові вагони наразі неможливо, — пояснив Юрій Сметана.

Нагадаємо, у березні мер Олександр Сєнкевич повідомляв, що Миколаїв може отримати 40 трамваїв моделі M29 від транспортної компанії шведського міста Гетеборг. Наразі сторони мають попередню домовленість про передачу транспорту.