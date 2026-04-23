 Перший трамвай зі Швеції доставлять до Миколаєва до середини вересня: що відомо

До Миколаєва до середини вересня доставлять перший трамвай зі Швеції

Ілюстраційне фото: МикВісті, Сергій Овчаришин

До Миколаєва доставлять перший тестовий трамвайний вагон моделі M29 зі Швеції. Основну партію з 40 вагонів планують передати до кінця цього року або на початку 2027 року.

Про це повідомив директор комунального підприємства «Миколаївелектротранс» Юрій Сметана під час прямого ефіру у Facebook, пишуть «МикВісті».

Він розповів, що до кінця травня остаточне рішення мають ухвалити міська та регіональна влада шведського міста Гетеборг. Після цього наприкінці серпня — у середині вересня до Миколаєва має прибути перший тестовий вагон, який почнуть адаптовувати до місцевої колії.

— У нас є всі креслення цього вагона, їх нам передали. Ми їх вивчаємо і вже готуємо матеріали, необхідні для адаптації рухомого складу до нашої трамвайної мережі. Після цього ми випустимо вагон на лінію та продемонструємо, що він працює, — сказав Юрій Сметана.

Він додав, що наприкінці 2026 року або на початку 2027 року розпочнеться постачання основної партії трамвайних вагонів.

— Це буде близько 40 трамвайних вагонів марки М-29. Багато також було питань про те, що це старі вагони, їм 50 років. Так, їм 50 років, але вони до сьогодні рухаються на маршрутах міста Гетеборга. Вони не стоять десь під парканом і не пиляться. Вони рухаються, працюють і обслуговують пасажирів. Вони в набагато кращому стані як візуально, так і технічно, ніж ті трамвайні вагони, які є в нас, — пояснив Юрій Сметана.

За його словами, з 15 по 18 травня п’ять працівників трамвайного депо — водій, механіки та електрики поїдуть до Гетеборга для проходження навчання з обслуговування цих трамваїв.

— Витрати на проживання та харчування у Швеції бере на себе шведська сторона. Ми забезпечуємо транспортні витрати та добові відповідно до законодавства. Працівники перебуватимуть там три тижні, щоб після повернення навчити колег роботі з цим рухомим складом, — пояснив директор комунального підприємства «Миколаївелектротранс».

Юрій Сметана також зазначив, що місто наразі не розглядає закупівлю нових трамваїв через їхню високу вартість.

— Нові дуже-дуже дорогі: один вагон «Татра-Юг» такого ж розміру коштує 1,4 млн євро. На сьогодні для бюджету міста Миколаєва це колосальні кошти, і придбати нові вагони наразі неможливо, — пояснив Юрій Сметана.

Нагадаємо, у березні мер Олександр Сєнкевич повідомляв, що Миколаїв може отримати 40 трамваїв моделі M29 від транспортної компанії шведського міста Гетеборг. Наразі сторони мають попередню домовленість про передачу транспорту.

Громадська організація «Миколаївський Медіа Хаб» (онлайн-медіа МикВісті) висловлює вдячність за фінансову підтримку Європейського Союзу через свій проєкт “Підтримка прифронтових медіа та розслідувальної журналістики” (FAIR Media Ukraine), який впроваджується Internews International у партнерстві з Media Development Foundation (MDF). ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (онлайн-медіа МикВісті) зберігає повну редакційну незалежність, а інформація, подана тут, не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу, Internews International або MDF.

Останні новини про: Миколаївелектротранс

Квиток контролера чи виклик поліції: у Миколаєві по-новому штрафуватимуть за проїзд без квитка в електротранспорті
У Миколаєві з 28 квітня почне курсувати тролейбус №14 до вулиці Казарського
У «Миколаївелектротрансі» пояснили, чому не можуть продовжити рух тролейбусів до Північного після 22:00
Читайте також:
новини
У «Миколаївелектротрансі» пояснили, чому не можуть продовжити рух тролейбусів до Північного після 22:00

Юлія Бойченко
новини
У Миколаєві з 28 квітня почне курсувати тролейбус №14 до вулиці Казарського

Даріна Мельничук
новини
«Якщо там встигли вичитати всю програму», — школярі Миколаївщини підуть на канікули з 5 червня

Юлія Бойченко
новини
Підрядник вдруге не встигає завершити реконструкцію укриття ліцею №3 у Миколаєві — роботи тривають два роки

Юлія Бойченко
новини
Головний архітектор Миколаєва хоче прибрати боксерську грушу з Соборної

Юлія Бойченко
Останні новини про: Миколаївелектротранс

У «Миколаївелектротрансі» пояснили, чому не можуть продовжити рух тролейбусів до Північного після 22:00
У Миколаєві з 28 квітня почне курсувати тролейбус №14 до вулиці Казарського
Квиток контролера чи виклик поліції: у Миколаєві по-новому штрафуватимуть за проїзд без квитка в електротранспорті

В управлінні капбудівництва заявили, що шукають фінансування для меморіалу загиблим військовим

У «Миколаївелектротрансі» пояснили, чому не можуть продовжити рух тролейбусів до Північного після 22:00

В Одесі з пологового будинку виписали трійню, яку врятували після атаки дрона

Головне сьогодні