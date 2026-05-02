Небезпечні солодощі: в Україну могли потрапити желейні цукерки з наркотичною речовиною

 Солодощі з «сюрпризом»: в Україні перевіряють цукерки з наркотичні речовини

В Україну могли потрапити желейні цукерки з наркотичною речовиною. Фото: Держпродспоживслужба

В Україні попереджають про можливу появу в продажу желейних жувальних цукерок із вмістом психоактивної речовини — дельта-9-тетрагідроканабінолу (ТГК).

Про це повідомили у Держпродспоживслужбі.

За інформацією відомства, через європейську систему швидкого оповіщення щодо харчових продуктів і кормів (RASFF) 17 квітня 2026 року надійшло повідомлення про виявлення ТГК у желейних цукерках, які експортувалися з Нідерландів до країн Європи та могли бути ввезені й в Україну.

Фахівці пояснюють, що дельта-9-тетрагідроканабінол — це психоактивна речовина, яка впливає на центральну нервову систему. Вона може викликати зміну свідомості, порушення координації рухів та поведінкові розлади.

За попередніми даними, постачальником продукції є нідерландська компанія Multitrance / G-Trading BV, а отримувачем в Україні — Uatrava.net.

Держпродспоживслужба вже направила інформацію до регіональних підрозділів для перевірок та встановлення оператора ринку, який міг імпортувати цю продукцію.

Українців закликають бути уважними під час купівлі харчових товарів, особливо через інтернет. У разі виявлення підозрілих солодощів рекомендують негайно повідомляти територіальні органи служби.

Нагадаємо, що у Миколаєві до лікарні потрапили 7 дітей з гострою кишковою інфекцією. За попередньою інформацією прокуратури, вони їли курячі нагетси, піцу та бургери у розважальному центрі. Правоохоронці проводили розслідування.

