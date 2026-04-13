Генштаб: РФ понад 7 тисяч разів порушила «великоднє перемир’я»
- Марія Хаміцевич
8:05, 13 квітня, 2026
Від початку доби 12 квітня на фронті зафіксували 91 бойове зіткнення. Загалом із початку оголошеного Росією «великоднього перемир’я» українські військові нарахували 7 696 порушень режиму припинення вогню.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 22:00.
У Генштабі зазначили, що попри відсутність ракетних та авіаційних ударів, а також атак дронами-камікадзе типу «Шахед/Гербера», противник активно застосовує інші засоби ураження.
«З початку перемир'я ракетних, авіаційних ударів, ударів дронами-камікадзе (типу «Шахед/Гербера») не відзначалось, але поряд з тим противник здійснив 1 355 артилерійських обстрілів позицій наших військ; провів 115 штурмових дій; завдав 6 226 ударів дронами-камікадзе (з них: типу «Італмас», «Ланцет», «Молнія» — 1 677; fpv-дронами — 4 549)», — повідомили у зведенні.
У Генштабі уточнили, що Росія формально дотримується оголошеного режиму припинення вогню, однак продовжує бойові дії на окремих напрямках, зокрема із застосуванням FPV-дронів та інших безпілотників.
Українські Сили оборони, зі свого боку, виконують поставлені завдання, дотримуються режиму тиші, але відповідають на атаки противника.
Окрім цього, протягом доби російські війська застосували 4 767 дронів-камікадзе та здійснили 840 обстрілів населених пунктів і позицій українських військових.
У Миколаївській області 12 квітня зафіксували чотири російські атаки.
Нагадаємо, у Кремлі заявили, що Володимир Путін оголосив «великоднє перемир’я», яке має діяти з 16:00 11 квітня до кінця доби 12 квітня.
Водночас наприкінці березня український президент уже повідомляв про готовність до припинення вогню на святковий період. Тоді в Росії заявили, що «не побачили чіткої ініціативи» в його словах.
Варто зазначити, що торік напередодні Великодня Путін також оголошував про «зупинку бойових дій». Однак уже 20 квітня Україна зафіксувала понад 2 тисячі порушень такого «перемир’я» з боку російських військ.
