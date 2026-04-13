На Великдень росіяни чотири рази атакували FPV-дронами Миколаївщину
- Марія Хаміцевич
7:27, 13 квітня, 2026
За минулу добу, 12 квітня, у Миколаївській області зафіксували чотири російські атаки.
Про це повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.
За даними ОВА, у Миколаївському районі російські війська чотири рази атакували FPV-дронами Очаківську та Галицинівську громади. Постраждалих немає.
Нагадаємо, російські військові щодня обстрілюють FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади Миколаївської області. Через такі атаки гине мирне населення, житлові будинки зазнають пошкоджень.
