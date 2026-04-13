На Великдень росіяни чотири рази атакували FPV-дронами Миколаївщину

За минулу добу, 12 квітня, у Миколаївській області зафіксували чотири російські атаки.

Про це повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.

За даними ОВА, у Миколаївському районі російські війська чотири рази атакували FPV-дронами Очаківську та Галицинівську громади. Постраждалих немає.

Нагадаємо, російські військові щодня обстрілюють FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади Миколаївської області. Через такі атаки гине мирне населення, житлові будинки зазнають пошкоджень.

